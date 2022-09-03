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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 19:28
#6166
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Рвем ранетки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 21:02
#6167
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Наш Костанай..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.09.22 - 10:59
#6168
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Цитата:
111:
А вот тут он Герой..

а где он таки родился, в Мугреевском или же в Шилекше?) это все Ивановская область, но какому району и селу гордиться?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.09.22 - 19:45
#6169
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Цитата:
lavprof:
а где он таки родился, в Мугреевском или

Мне как и российскому следственному комитету, плевать, где он родился.
Главное чтоб как говорят они человек был..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.09.22 - 22:43
#6170
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О, новое Рудный начал делать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.09.22 - 22:45
#6171
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Ну и к такому советскому пиву, советский колбас..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.09.22 - 23:32
#6172
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Обычный недорогой ужин в СССР..

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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.09.22 - 08:12
#6173
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Цитата:
111:
к такому советскому пиву, советский колбас..

микояновскую ливерку даже моя кошка не ест, а вот ливерку от Розумовича лопает с аппетитом.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.09.22 - 09:35
#6174
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Цитата:
111:
Обычный недорогой ужин в СССР..

кусок ливерки с баночным пивом?)) мда... :facepalm:
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