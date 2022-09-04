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≡ Созданная искусственным интеллектом картина стала предметом раздора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45018
Созданная искусственным интеллектом картина стала предметом раздора
Отправлено: 04.09.22 - 20:28
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Житель США Джейсон Аллен сгенерировал картину с помощью нейросети. Изображение было признано победителем в одной из категорий на государственном конкурсе изящных искусств в Колорадо. Этот факт возмутил художников.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
457
Re: Созданная искусственным интеллектом картина стала предметом...
Отправлено: 04.09.22 - 20:28
#1
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Я как то тоже тестил рисующие нейросети, уже сейчас тебе проще создать за пару центов иллюстрацию через нейросеть (по твоим ключевым словам и обладать всеми правами на изображение) чем покупать фотку за доллар без прав или за сотню с правами.

Нейросети в плане рисованных картин в 100-1000 раз дешевле, если такие, абстрактные иллюстрации тебя устраивают.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17373
Re: Созданная искусственным интеллектом картина стала предметом...
Отправлено: 04.09.22 - 22:37
#2
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Это примерно как гомосексуалисты пловцы, меняют себе пол, и потом побеждают на соревнованиях настоящих женщин..
Художники именно этим и возмущены..
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