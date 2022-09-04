Re: Созданная искусственным интеллектом картина стала предметом...

Отправлено: - 20:28

Я как то тоже тестил рисующие нейросети, уже сейчас тебе проще создать за пару центов иллюстрацию через нейросеть (по твоим ключевым словам и обладать всеми правами на изображение) чем покупать фотку за доллар без прав или за сотню с правами.



Нейросети в плане рисованных картин в 100-1000 раз дешевле, если такие, абстрактные иллюстрации тебя устраивают.