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≡ Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45018
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 04.09.22 - 19:25
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По состоянию на 18.00 обстановка остаётся тяжёлой, но стабильной. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге в оперативном штабе заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий ИЛЬИН. По его словам, пожары в Аулиекольском районе сейчас тушит группа из 1400 человек и 190 единиц техники.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
923
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:25
#1
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Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8734
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:32
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..

Если ты что-то знаешь, то говори... а не все своими загадками и подлыми намеками.
Телефоны опубликованы или к тебе прислать?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
900
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:50
#3
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Интересный подход, участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал? На мой взгляд, он обязан был эвакуировать, а не только предупреждать
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2879
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 20:46
#4
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Цитата:
Дантист:
участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал?

Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
(отрывок из Ю. Левитанского)
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