Отправлено: - 20:46

Дантист:

участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал?

Цитата:Каждый выбирает по себе.Щит и латы. Посох и заплаты.Меру окончательной расплаты.Каждый выбирает по себе.(отрывок из Ю. Левитанского)