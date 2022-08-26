Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами. Читать новость
Kairat stayer: У вас в РФ государственный язык русский,
----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
Гога: ----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
Всё понятно, наверняка в законодательствах прописано, скорее всего в национальных краях, где два гос. языка, можно на любом из них обратится.
ПолиграфЪ Боярышников: В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства...
Ничего себе, зря что ли в жертву орла с верблюдом принесли и другие обряды проводили?
ПолиграфЪ Боярышников: ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области."109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".
А что на самом деле? Никакого наступления нет. Даже CNN пишет, что это была разведка боем. Тогда отчего такой шум? А всё просто до безобразия: 31 августа 2022 года в Берлине открывается "Международная конференция стран-доноров по послевоенному восстановлению Украины". И главная задача укровластей сейчас показать - что Украина еще способна сопротивляться и что есть таки вероятность, что после войны Украина сохранится как государство. Завтра эта "перемога" попадёт в западные СМИ, а послезавтра про это можно и забыть...
ПолиграфЪ Боярышников: ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.
— в ночь с 28 на 29 августа ВСУ начали массированный обстрел Новой Каховки и Берислава в Херсонской области. Затем наземные силы перешли в наступление; — операцию ВСУ разделили на два этапа: отвлекающий и основной. Для отвлечения был нанесён удар на линии от Очаковского Лимана до Снигирёвки. Здесь украинцы не стали развивать наступление; — основная атака была предпринята севернее, между Андреевкой и Лозовой. После спешного наведения понтонной переправы через реку Ингулец один танковый и два пехотных батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ осуществили шестикилометровый бросок в направлении н. п. Сухой Ставок и заняли его. Затем была предпринята безуспешная попытка продвижения к посёлку Костромка; — продвижение ВСУ было купировано артиллерийским огнём со стороны самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подразделений ВДВ России; — по украинским позициям в Сухом Ставке сейчас работают российская артиллерия и авиация. Удары планируется наращивать ночью и утром. Для ВСУ ситуация усугубляется тем, что это степная и незащищённая местность без «опорников». Таким образом, этот район может стать настоящей ловушкой для украинских военных; — по данным Минобороны РФ, результатом атак стала потеря ВСУ не менее чем 26 польских модификаций танков Т-72М1 (включая PT-91 Twardy), 23 БМП-1/2, девяти бронемашин иных типов, двух штурмовиков Су-25, военно-транспортного вертолёта Ми-8 и более 560 человек личного состава. Поздравляю)
гражданин СССР: Забавно наблюдать как местные сторонники Нэзалэжной с упоение развешивают себе на уши украинскую лапшу))))
Да она со всех сторон есть. Если читать только российские СМИ - уже давно должны были над Киевом российский флаг повесить. Если только украинские - то войска РФ уже должны бежать до границ 1991 года. Ну а правда где-то посередине. Вот недавно информация про контрнаступление прошла, российские военные подтвердили и написали что атака отбита. Сообщения один-в-один похожи на украинские про российскую атаку. Украинские военные слабенько заявили что "прорвали первую линию обороны". Как оно на самом деле - неизвестно. Скорее всего, бои ещё идут.
Kairat stayer: Если оралман или кандас прибыл из Монголии и не знает русского языка, тогда он обратится на государственном языке, обязаны обслужить.
Обязаны-то обязаны, но фактически как оно будет - неизвестно. К тому же если человек пришел и видно что он не знает русского - его ПОПЫТАЮТСЯ обслужить, если он не хочет кому-то что-то доказать и не настроен агрессивно. У нас был один случай. Заказчики проекта - казахстанско-китайское совместное предприятие. Китайская сторона наняла директора этого СП - казаха, который родился на юге Казахстана и в детстве его увезли в Китай - там он и жил. В итоге он знает казахский язык и китайский. Вот приехали китайцы и мы вместе поехали на объект. Директор китайской стороны попросил директора СП что-то у нас узнать. И я видел эти испуганные глаза, которые искали переводчика. Предприятие то уже работает, но как и сколько времени работал тот директор в Кустанае - я не знаю.
Victor Yang: Обязаны-то обязаны, но фактически как оно будет - неизвестно. К тому же если человек пришел и видно что он не знает русского - его ПОПЫТАЮТСЯ обслужить, если он не хочет кому-то что-то доказать и не настроен агрессивно.
В другой ветке Анатолий Сальник, ссылка ниже, на днях отметил, цитирую отрывок:
Анатолии Сальник: В РК в первую очередь молодёжь выехала на учёбу и работу в Россию. Ряд семей на исторической родине нашли приют. Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально. Теперь и стариков своих молодёжь к себе перевозит. Оставшиеся просто вымрут по возрасту. Поэтому ожидается рост казахов почти до 100%.
Сменится несколько поколении, если коренного населения будет 90-100%, на мой взгляд они будут разговаривать как на днях отмечал президент РК минимум на двух языках, на государственном и русском, а более грамотные ещё и на английском.
Victor Yang: Обязаны-то обязаны, но фактически как оно будет - неизвестно.
С Максом из Канады ранее обсуждали, что в настоящее время и в перспективе приемлем эволюционный путь развития овладения языками, в том числе и государственным. Государство не ставит жесткие рамки, при этом, отмечает о необходимости знания подрастающим поколением государственного и русского языков. Ранее по этому поводу разные мнения высказывались. Так в 2018 году Хохол отмечал, цитирую:
Хохол: Вот в этом вся и суть ошибочной позиции Валентина которую он ещё и считает правильной . Он допускает и считает что незнание государственного языка это допустимая норма и Валентинам можно обходиться и без знания его . Но при этом у Валентина нет иллюзии и заблуждений по поводу других стран . Он понимает что нельзя полноценно жить и работать например в Германии , не зная немецкий , а в России , не зная русский . Но в Казахстане , не зная казахского , по мнению Валентина можно . И даже читая закон , зная статус госязыка , всё равно талдычит про какую то необходимость использования других каких то доступных языков , принципиально игнорируя основной и главный . Незнание языка , не освобождает от ответственности , и временные поблажки к незнающим , всё равно когда то кончатся.
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