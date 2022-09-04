Отправлено: - 17:18

судя по всему работы по предупреждению подобного не было!!! Не каждый ли год соответствующие органы должны осуществлять проверку соблюдения ТБ. Какие меры предпринимались, какие технические средства для экстренных ситуаций на местах были ....? - боюсь были на бумаге отчеты и не более того - это увы, действительность. Явно по бумагам выделялись средства на всё это!!! - где всё? как расходовалось, доходило ли .... На 99% уверенность,что причина - дело рук человека!!! Прошлые годы была и более жаркая погода, но такого и в таких объемах не было!!! Вопросов много. Только поздно "каяться"- ужас произошел!!! ОЧень хочется верить, что обещанные выделяемые средства пойдут по назначению в полном объеме! (наивная) Когда уже начнут отдельные представители власти думать не о собственном кармане? (опять наивная).