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≡ Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала досудебные расследования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45016
Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала досудебные расследования
Отправлено: 04.09.22 - 14:40
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Уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области.

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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
922
Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала досудебные расследования
Отправлено: 04.09.22 - 14:40
#1
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Цитата:
В Генпрокуратуре напомнили, что в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров. В четырёх населённых пунктах – Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное Источник:


Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.09.2022 - 14:41]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.09.2022 - 14:42]

[Исправлено: Gljuk, 04.09.2022 - 16:36]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8733
Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала досудебные расследования
Отправлено: 04.09.22 - 15:56
#2
Комментарий удален модератором.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4839
Re: Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала...
Отправлено: 04.09.22 - 17:18
#3
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судя по всему работы по предупреждению подобного не было!!! Не каждый ли год соответствующие органы должны осуществлять проверку соблюдения ТБ. Какие меры предпринимались, какие технические средства для экстренных ситуаций на местах были ....? - боюсь были на бумаге отчеты и не более того - это увы, действительность. Явно по бумагам выделялись средства на всё это!!! - где всё? как расходовалось, доходило ли .... На 99% уверенность,что причина - дело рук человека!!! Прошлые годы была и более жаркая погода, но такого и в таких объемах не было!!! Вопросов много. Только поздно "каяться"- ужас произошел!!! ОЧень хочется верить, что обещанные выделяемые средства пойдут по назначению в полном объеме! (наивная) Когда уже начнут отдельные представители власти думать не о собственном кармане? (опять наивная). :oops:
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