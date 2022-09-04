Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Один человек погиб в результате лесных пожаров в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45015
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 04.09.22 - 12:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Участковым инспектором при проведении эвакуационных мероприятий он был оповещен, но отказался от эвакуации. Но тем не менее следственные мероприятия по факту гибели будут проводиться, - рассказал министр по ЧС.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
164
Re: Один человек погиб в результате лесных пожаров в...
Отправлено: 04.09.22 - 12:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут надо про три миллиарда тенге написать, потраченных в жопе области на празднование не пойми что, а не противопожарные мероприятия, сбор валежника, противопожарные полосы и тд.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15412
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 04.09.22 - 12:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
противопожарные мероприятия, сбор валежника, противопожарные полосы и тд.

В Казахстане чересчур упростили все мыслимые нормы и правила. Очень много того что было обязательно - стало необязательно. А все они были в свое время написаны кровью.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12888
Re: Один человек погиб в результате лесных пожаров в...
Отправлено: 04.09.22 - 13:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
тут надо про три миллиарда тенге написать, потраченных в жопе области на празднование не пойми что

Что нужно знать о профессионализме местных штатных троллей
Человек с аватаркой Амангельды Иманова называет родину этого Иманова жопой области))))
Он я так понял даже не заметил как глупанул,ну да ладно))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25287
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 04.09.22 - 13:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, Ильяс - сказал... :lol: :lol: :-P

[Исправлено: drakon, 04.09.2022 - 13:11]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 91, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 91
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS