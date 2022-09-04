Отправлено: - 13:01

Ильяс:

тут надо про три миллиарда тенге написать, потраченных в жопе области на празднование не пойми что

Цитата:Что нужно знать о профессионализме местных штатных троллейЧеловек с аватаркой Амангельды Иманова называет родину этого Иманова жопой области))))Он я так понял даже не заметил как глупанул,ну да ладно))