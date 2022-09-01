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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 125 из 125«1...123124125
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 16:42
#1861
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Цитата:
Kairat stayer:
Что только не сотворят или слепят, в этой жизни великие умельцы из народа, да уж, "произведения

Если вокруг г..но, то и сам невольно имеешь дела только с г..ном..
Это Россия..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 18:20
#1862
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Цитата:
Kairat stayer:
да уж, "произведения искусства", не перестают удивлять.
\

Смакуете?
Что ж, кто чем интересуется
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6602
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 18:49
#1863
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Цитата:
111:

---Чем лучше МАФы на улицах Костаная ??
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3172
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 19:18
#1864
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Цитата:
таноми52:
Смакуете? Что ж, кто чем интересуется


Произведения искусства, в кавычках.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3172
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 19:25
#1865
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Цитата:
Гога:
---Чем лучше МАФы на улицах Костаная ??


Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 08:38
#1866
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Цитата:
Kairat stayer:
Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены


Всегда удивляюсь...э ...Вашей наивности
Да, не из кизяка!
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги
Учитывая ещё и качество материала...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3172
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:22
#1867
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Цитата:
таноми52:
Да, не из кизяка!


Кизяк-это корректно в приличной форме сказано.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:34
#1868
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Цитата:
Kairat stayer:
Кизяк


то туалеты, то кизяк-
узкая направленность однако..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3172
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:34
#1869
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Цитата:
таноми52:
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...


Мастер профессионал с каждым годом совершенствует свои навыки, не шедевры "мирового искусства" конечно, но для глубинки сойдёт. Согласен, с творческим подходом, символ 2022 года, тигр получился симпатичным. Ранее он лепил огромнейшего петуха и выставил на обозрение, не разукрашенный был.

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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3172
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:37
#1870
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Цитата:
alex_60:
узкая направленность однако..


Да, много специалистов широкого профиля развелось. Настрочили более 15 000 комментариев, по различным направлениям.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 16:19
#1871
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Цитата:
Kairat stayer:
Кизяк-это корректно


вообще ты тему конечно важную в рамках
Казахстана поднял.
это же вроде с энергетикой связано,
строительством.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17193
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 20:48
#1872
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Цитата:
abaika95: Ваша российская власть преступная Ей место на скамейке в Гааге


Кто и как ее туда потащит? План можете озвучить? Это произойдет до ядерной войны, или после?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.22 - 17:56
#1873
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Цитата:
Kairat stayer:
Настрочили более 15 000 комментариев, по различным направлениям.

По направлениям - Сплетня..
Или докопаться до Столба..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.22 - 21:42
#1874
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Цитата:
Тимур Гафуров: Посмотрел. Эти данные нельзя считать доказательствами именно той формулировки, которую вы использовали ранее. Поэтому ваш комментарий, который стал причиной дискуссии, отредактируем.

Я вроде как писал в том коменте который вы потом отредактировали убрав все нужное)
Что это работает только для тех идиотов которые бегают и кричат что нас спасло ОДКБ а точнее россияне в январе
Вот этим кричащим и вопрос
Тоесть ваши российские десантники спасли нас от 238 человек включая 4 детей?
Да получается по вашей логике что российские десантники убивали у нас тут детей и мирных граждан
А раз вы поддерживаете их действия то как вас назвать после этого дорогие наши идиоты любящие ОДКБ?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.22 - 21:44
#1875
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Цитата:
maxsaf:
Кто и как ее туда потащит? План можете озвучить? Это произойдет до ядерной войны, или после?

Да сами себя и сдадут чтобы тусоваться красиво) и не будет никакой ядерной войны
В России ядерного оружия то уже наверно нет
Все продано)
Что небыло такого в России не разу?
Когда одни идиоты сдавали других?
Будет как в Сербии где партия олигархов решившая что хватит строить мелкую империю сдали американцам своих генералов и Караджича и те оказались в Гааге
Так что ждём
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