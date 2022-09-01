Kairat stayer: Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены
Всегда удивляюсь...э ...Вашей наивности Да, не из кизяка! Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...
таноми52: Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...
Мастер профессионал с каждым годом совершенствует свои навыки, не шедевры "мирового искусства" конечно, но для глубинки сойдёт. Согласен, с творческим подходом, символ 2022 года, тигр получился симпатичным. Ранее он лепил огромнейшего петуха и выставил на обозрение, не разукрашенный был.
Тимур Гафуров: Посмотрел. Эти данные нельзя считать доказательствами именно той формулировки, которую вы использовали ранее. Поэтому ваш комментарий, который стал причиной дискуссии, отредактируем.
Я вроде как писал в том коменте который вы потом отредактировали убрав все нужное) Что это работает только для тех идиотов которые бегают и кричат что нас спасло ОДКБ а точнее россияне в январе Вот этим кричащим и вопрос Тоесть ваши российские десантники спасли нас от 238 человек включая 4 детей? Да получается по вашей логике что российские десантники убивали у нас тут детей и мирных граждан А раз вы поддерживаете их действия то как вас назвать после этого дорогие наши идиоты любящие ОДКБ?))
maxsaf: Кто и как ее туда потащит? План можете озвучить? Это произойдет до ядерной войны, или после?
Да сами себя и сдадут чтобы тусоваться красиво) и не будет никакой ядерной войны В России ядерного оружия то уже наверно нет Все продано) Что небыло такого в России не разу? Когда одни идиоты сдавали других? Будет как в Сербии где партия олигархов решившая что хватит строить мелкую империю сдали американцам своих генералов и Караджича и те оказались в Гааге Так что ждём
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать