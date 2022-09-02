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≡ Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в Казахстане в 2023 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45013
Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в Казахстане в 2023 году
Отправлено: 02.09.22 - 15:54
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Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщал, что выборы районных акимов проведут в 2024 году. Однако вносимые изменения предполагают выборы в 2023 году. Согласно концепции развития местного самоуправления, до 2025 года в Казахстане поэтапно вводят институт выборности акимов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5493
Re: Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут...
Отправлено: 02.09.22 - 15:54
#1
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При этом президент будет выдвигать на рассмотрение маслихатов
Какая же эта демократия, ну никак не могут мимо президента, а когда партии и ОО и другие начнут выдвигать своих лидеров ?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8732
Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в Казахстане в 2023 году
Отправлено: 03.09.22 - 21:06
#2
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Голосуй, не голосуй...всё равно получишь...нуротан под другой вывеской.
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