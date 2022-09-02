Re: Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут...

Отправлено: - 15:54

При этом президент будет выдвигать на рассмотрение маслихатов

Какая же эта демократия, ну никак не могут мимо президента, а когда партии и ОО и другие начнут выдвигать своих лидеров ?