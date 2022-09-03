Отправлено: - 21:05

ПолиграфЪ Боярышников:

А что там два человека делали в подвале?

Vit:

Чет сегодня день пожаров. В данную минуту аманкарагайские леса и новонеженка горит.

Цитата:То же, что и ты в подвале хрущевки.Цитата:Так 3 сентября... Шуфутинский напророчил...Третье сентября, день прощанияДень, когда горят костры рябинКак костры горят обещанияВ день, когда я совсем один...