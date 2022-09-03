Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
Что же в реальности пообещал Токаев? Половину предполагаемых процентов предполагаемого инвестиционного дохода предполагаемым детям. Причем начать с 1 января 2024 года. Обычно это называют – делить шкуру неубитого медведя. Читать новость
И опять недовольные нашлись.. Ну хоть что то.. И 3000 бакинских это по сути огромные деньги. Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная.. Так что не надо ля ля.. Для деток в 18 лет это огромная сумма..
Добринцофф: Сейчас только на пол термомикса хватит,а
Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал. В течении лет семи.. Тарелка мне обошлась более пяти тысяч долларов.. Термомикс 2 тысячи. Но двушка то обошлась в 370. Хотя до этого была 10 тысяч долларов.. Верха и низа в экономике еще никто не отменял..
Ну в принципе да,деньги,если добавить ещё 1000$,то можно купить например автомобиль жигули 10 летней давности, российского производства,а чё неплохой подарок от президента,нефтедобывающей страны,в Катаре и ОАЭ сейчас прослезились наверное и захотели поменять гражданство. Кстати заметь это сегодняшние цены,а что будет через 18 лет? Так что,вот такие подачки больше похожи на PR перед выборами,а не на реальную помощь.
ларчик то просто открывается. Это предвыборная замануха. Чтобы набрать голосов по максимуму и вновь избраться на высокий пост были и скинуты в массы эти сногшибающие лозунги. После выборов все спустится на тормозах. ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства, мешающие этим программам. Поэтому не распускайте слюни. Терпите, как бы еще хуже не стало.
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