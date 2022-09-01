Отправлено: - 19:30

serg kost:

Сколько ни читаю некрологов, большинство служили в армии по контракту, не у

Цитата:Ну ну..То Лада белая на гробовые, то как недавно постройка бани..Где отец погибшего уже сам сгонял на СВО и теперь построит баню у себя в деревне..Ты бы уж заливал правдоподобней..