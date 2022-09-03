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≡ Два человека в подвале и детонация боеприпасов - Пожар в оружейном магазине пока не удается ликвидировать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45013
Два человека в подвале и детонация боеприпасов - Пожар в оружейном магазине пока не удается ликвидировать
Отправлено: 03.09.22 - 15:08
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Сегодня, 3 сентября, на проспекте Назарбаева в Костанае загорелось здание магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания здание СТО «ЮГ» и здания столовой на предварительной площади более 2 000 кв. м.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11394
Re: Два человека в подвале и детонация боеприпасов - Пожар в...
Отправлено: 03.09.22 - 15:08
#1
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Чет сегодня день пожаров. В данную минуту аманкарагайские леса и новонеженка горит. Дорогу перекрыли.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
921
Re: Два человека в подвале и детонация боеприпасов - Пожар в...
Отправлено: 03.09.22 - 18:46
#2
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Цитата:
Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся 2 человека.

Источник:


А что там два человека делали в подвале?Не законное лишение свободы? Почему не организовали эвакуацию работников ? Почему не работала пожарная сигнализация? Теперь вот куча вопросов "почему"!
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