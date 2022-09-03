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≡ Более 2000 гектаров лесов горят в Аулиекольском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45013
Более 2000 гектаров лесов горят в Аулиекольском районе
Отправлено: 03.09.22 - 15:34
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Загорание лесного массива произошло вчера, 2 сентября в 15.10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
162
Re: Более 2000 гектаров лесов горят в Аулиекольском районе
Отправлено: 03.09.22 - 15:34
#1
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на борьбу с прошедшими пожарами выделят 10 миллиардов тенге. шутка
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11394
Re: Более 2000 гектаров лесов горят в Аулиекольском районе
Отправлено: 03.09.22 - 18:07
#2
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Стою в аманкарагае. Жуткая красота
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Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11394
Более 2000 гектаров лесов горят в Аулиекольском районе
Отправлено: 03.09.22 - 18:09
#3
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11394
Более 2000 гектаров лесов горят в Аулиекольском районе
Отправлено: 03.09.22 - 18:10
#4
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Домой не пускают :-(
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