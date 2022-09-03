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Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45013
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
Что же в реальности пообещал Токаев? Половину предполагаемых процентов предполагаемого инвестиционного дохода предполагаемым детям. Причем начать с 1 января 2024 года. Обычно это называют – делить шкуру неубитого медведя.
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Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
18 лет собирать 3000$,по нынешнему курсу это даже до 1.5млн не дотягивает,а что будет через 18 лет?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 12:31
И опять недовольные нашлись..
Ну хоть что то..
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги.
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..
Так что не надо ля ля..
Для деток в 18 лет это огромная сумма..
Ну хоть что то..
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги.
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..
Так что не надо ля ля..
Для деток в 18 лет это огромная сумма..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5493
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 13:11
Никогда у нас так не будет, потому что у руля дети кухарок, их аппетит жрать в три горло и до седьмого колена. Красные комиссары старались для народа и были честны в этом отношении,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 909
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 16:34
Цитата:
Исправьте, пожалуйста, название страны...
Upd: и там же запятую вместо точки: "фонд, созданный"
Цитата:
[Исправлено: lavprof, 03.09.2022 - 16:36]
В Кахастане уже существует Национальный фонд.
Исправьте, пожалуйста, название страны...
Upd: и там же запятую вместо точки: "фонд, созданный"
Цитата:
Национальный фонд. Созданый по указу Н. А. Назарбаева
[Исправлено: lavprof, 03.09.2022 - 16:36]
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:33
Цитата:
Когда ты хату покупал 25 лет назад тогда это были деньги,сейчас это уже не деньги,а через 18 лет вообще копейки будут.
111:
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги
Когда ты хату покупал 25 лет назад тогда это были деньги,сейчас это уже не деньги,а через 18 лет вообще копейки будут.
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:36
Цитата:
С чего это три тысячи баксов это не деньги?
Добринцофф:
Когда ты хату покупал 25 лет назад тогда это были деньги,се
Когда ты хату покупал 25 лет назад тогда это были деньги,се
С чего это три тысячи баксов это не деньги?
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:41
Цитата:
Сейчас только на пол термомикса хватит,а что будет через 18 лет?
Наверное хватит в кафе сходить с друзьями 18 летие отметить.
111:
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..
Сейчас только на пол термомикса хватит,а что будет через 18 лет?
Наверное хватит в кафе сходить с друзьями 18 летие отметить.
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:54
Цитата:
Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал.
В течении лет семи..
Тарелка мне обошлась более пяти тысяч долларов..
Термомикс 2 тысячи.
Но двушка то обошлась в 370.
Хотя до этого была 10 тысяч долларов..
Верха и низа в экономике еще никто не отменял..
Добринцофф:
Сейчас только на пол термомикса хватит,а
Сейчас только на пол термомикса хватит,а
Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал.
В течении лет семи..
Тарелка мне обошлась более пяти тысяч долларов..
Термомикс 2 тысячи.
Но двушка то обошлась в 370.
Хотя до этого была 10 тысяч долларов..
Верха и низа в экономике еще никто не отменял..
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:54
Цитата:
Ну в принципе да,деньги,если добавить ещё 1000$,то можно купить например автомобиль жигули 10 летней давности, российского производства,а чё неплохой подарок от президента,нефтедобывающей страны,в Катаре и ОАЭ сейчас прослезились наверное и захотели поменять гражданство.
Кстати заметь это сегодняшние цены,а что будет через 18 лет?
Так что,вот такие подачки больше похожи на PR перед выборами,а не на реальную помощь.
[Исправлено: Добринцофф, 03.09.2022 - 17:57]
111:
С чего это три тысячи баксов это не деньги?
С чего это три тысячи баксов это не деньги?
Ну в принципе да,деньги,если добавить ещё 1000$,то можно купить например автомобиль жигули 10 летней давности, российского производства,а чё неплохой подарок от президента,нефтедобывающей страны,в Катаре и ОАЭ сейчас прослезились наверное и захотели поменять гражданство.
Кстати заметь это сегодняшние цены,а что будет через 18 лет?
Так что,вот такие подачки больше похожи на PR перед выборами,а не на реальную помощь.
[Исправлено: Добринцофф, 03.09.2022 - 17:57]
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:59
Цитата:
Ты ещё вспомни,что там было 30 лет назад.
Я когда в 18 свои первые 1000$ заработал,то тоже думал что весь мир у меня в кармане.
111:
Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал.
Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал.
Ты ещё вспомни,что там было 30 лет назад.
Я когда в 18 свои первые 1000$ заработал,то тоже думал что весь мир у меня в кармане.
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