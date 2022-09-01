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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 16:42
Цитата:
Если вокруг г..но, то и сам невольно имеешь дела только с г..ном..
Это Россия..
Kairat stayer:
Что только не сотворят или слепят, в этой жизни великие умельцы из народа, да уж, "произведения
Что только не сотворят или слепят, в этой жизни великие умельцы из народа, да уж, "произведения
Если вокруг г..но, то и сам невольно имеешь дела только с г..ном..
Это Россия..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 18:20
Цитата:
Смакуете?
Что ж, кто чем интересуется
Kairat stayer:\
да уж, "произведения искусства", не перестают удивлять.
да уж, "произведения искусства", не перестают удивлять.
Смакуете?
Что ж, кто чем интересуется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6602
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 18:49
Цитата:
---Чем лучше МАФы на улицах Костаная ??
111:
---Чем лучше МАФы на улицах Костаная ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 19:18
Цитата:
Произведения искусства, в кавычках.
таноми52:
Смакуете? Что ж, кто чем интересуется
Смакуете? Что ж, кто чем интересуется
Произведения искусства, в кавычках.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 19:25
Цитата:
Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены.
Гога:
---Чем лучше МАФы на улицах Костаная ??
---Чем лучше МАФы на улицах Костаная ??
Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 08:38
Цитата:
Всегда удивляюсь...э ...Вашей наивности
Да, не из кизяка!
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги
Учитывая ещё и качество материала...
Kairat stayer:
Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены
Ну, намного лучше качеством. В отличие от ваших, малые архитектурные формы, не из кизяка же сооружены
Всегда удивляюсь...э ...Вашей наивности
Да, не из кизяка!
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги
Учитывая ещё и качество материала...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:22
Цитата:
Кизяк-это корректно в приличной форме сказано.
таноми52:
Да, не из кизяка!
Да, не из кизяка!
Кизяк-это корректно в приличной форме сказано.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:34
Цитата:
то туалеты, то кизяк-
узкая направленность однако..
Kairat stayer:
Кизяк
Кизяк
то туалеты, то кизяк-
узкая направленность однако..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:34
Цитата:
Мастер профессионал с каждым годом совершенствует свои навыки, не шедевры "мирового искусства" конечно, но для глубинки сойдёт. Согласен, с творческим подходом, символ 2022 года, тигр получился симпатичным. Ранее он лепил огромнейшего петуха и выставил на обозрение, не разукрашенный был.
таноми52:
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...
Мастер профессионал с каждым годом совершенствует свои навыки, не шедевры "мирового искусства" конечно, но для глубинки сойдёт. Согласен, с творческим подходом, символ 2022 года, тигр получился симпатичным. Ранее он лепил огромнейшего петуха и выставил на обозрение, не разукрашенный был.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 09:37
Цитата:
Да, много специалистов широкого профиля развелось. Настрочили более 15 000 комментариев, по различным направлениям.
alex_60:
узкая направленность однако..
узкая направленность однако..
Да, много специалистов широкого профиля развелось. Настрочили более 15 000 комментариев, по различным направлениям.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 16:19
Цитата:
вообще ты тему конечно важную в рамках
Казахстана поднял.
это же вроде с энергетикой связано,
строительством.
Kairat stayer:
Кизяк-это корректно
Кизяк-это корректно
вообще ты тему конечно важную в рамках
Казахстана поднял.
это же вроде с энергетикой связано,
строительством.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17193
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.22 - 20:48
Цитата:
Кто и как ее туда потащит? План можете озвучить? Это произойдет до ядерной войны, или после?
abaika95: Ваша российская власть преступная Ей место на скамейке в Гааге
Кто и как ее туда потащит? План можете озвучить? Это произойдет до ядерной войны, или после?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.22 - 17:56
Цитата:
По направлениям - Сплетня..
Или докопаться до Столба..
Kairat stayer:
Настрочили более 15 000 комментариев, по различным направлениям.
Настрочили более 15 000 комментариев, по различным направлениям.
По направлениям - Сплетня..
Или докопаться до Столба..
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