1 час назад, источник: Известия Генштаб ВС Украины признал удары ВСУ в районе Энергодара Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что войска страны нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС
Отправив туда 60 солдат, взяв укрепленный город с пятью БТГ, взять укрепленную атомную станцию, до которой кстати крен знает сколько идти с лодок, создать плацдарм на территории в 20 футбольных полей, и это все 60, и ждать, когда подоспеет артилерия, танки, авиация и живая сила.. Ну это наверняка для идиотов разыграли спектакль..
Называю так потому, что борща кроме украинского уже и нет. Ни русского, ни казахского..
Борщ признали украинским блюдом на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое прошло 1 июля.
Согласно описанию на сайте ЮНЕСКО, украинский борщ является выражением гостеприимства и объединяет за столом людей любого возраста, пола и происхождения. Утверждается, что в регионе Подолье на юго-западе Украины он также имел ритуальное значение, и название третьего дня свадьбы до сих пор связано с обычаем есть борщ у невестки.
Я вот не как не пойму вас. Марик когда в Донбасе мирных жителей 8 лет убивали, ты кроме шашлыков на форуме не че не выкладывал. Откуда щас у тебя появилась жалость к нацизму? Почему ты выбрал не белую сторону а чёрную?
Vit: вот не как не пойму вас. Марик когда в Донбасе мирных жителей 8 лет убивали, ты
В 2014м году я много раз спорил с местными нацистами, которые поддержали нападение России на Украину. Я был так же против и скорбил, за детей Украины, которые гибли по вине Путина. Если бы не российская агрессия тогда, то и не было бы войны сегодня. Выглядит так : Сегодня захватили Мариуполь. Я же точно так же скорблю по мирному населению, которое уничтожили оккупанты. И через 8 лет ты меня спросишь, где ты был, когда население Мариуполя гибло.. А я здесь, я так же говорю, как и тогда в 2014м, что если бы не российская агрессия, этих 25 тысяч населения, что там погибли, жили бы сейчас своей жизнью и процветали..
Ну и рубрика Предатели России.. Борьба с женским полом, потому что латентные гомосексуалы расчищают себе путь..
Поводом стал пост в соцсетях звезды «Интернов» и «Текста». Административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Тверской районный суд Москвы рассмотрит 6 сентября.
Как пояснили в суде, актриса «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Вероятно, речь идёт о посте от 24 февраля, когда Асмус опубликовала в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён в России) чёрный квадрат с подписью: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!!!». Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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