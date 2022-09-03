Отправлено: - 12:20

Vit:

вот не как не пойму вас. Марик когда в Донбасе мирных жителей 8 лет убивали, ты

Цитата:В 2014м году я много раз спорил с местными нацистами, которые поддержали нападение России на Украину.Я был так же против и скорбил, за детей Украины, которые гибли по вине Путина.Если бы не российская агрессия тогда, то и не было бы войны сегодня.Выглядит так :Сегодня захватили Мариуполь.Я же точно так же скорблю по мирному населению, которое уничтожили оккупанты.И через 8 лет ты меня спросишь, где ты был, когда население Мариуполя гибло..А я здесь, я так же говорю, как и тогда в 2014м, что если бы не российская агрессия, этих 25 тысяч населения, что там погибли, жили бы сейчас своей жизнью и процветали..