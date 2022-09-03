Re: Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана

Отправлено: - 11:25

Пожалуйста,перестаньте смешить мир! Что у нас столица как женщина с низкой социальной ответственностью! Вы же всеми руками плескали за этот насрултан и зализывали вусмерть старца-беспредельщика! А теперь что? Прозрели?? Так ведь и обозначение аэропорта надо переделывать.. Не зря нам авиаагенство долго не меняло Целиноград,тк понимали что в этом бананостане ещё не раз переименуют город! Стыдоба!Где имидж страны? И какое потом уважение.