Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...

Отправлено: - 12:31

И опять недовольные нашлись..

Ну хоть что то..

И 3000 бакинских это по сути огромные деньги.

Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..

Так что не надо ля ля..

Для деток в 18 лет это огромная сумма..