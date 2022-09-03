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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45013
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
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Что же в реальности пообещал Токаев? Половину предполагаемых процентов предполагаемого инвестиционного дохода предполагаемым детям. Причем начать с 1 января 2024 года. Обычно это называют – делить шкуру неубитого медведя.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8856
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
#1
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18 лет собирать 3000$,по нынешнему курсу это даже до 1.5млн не дотягивает,а что будет через 18 лет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17357
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 12:31
#2
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И опять недовольные нашлись..
Ну хоть что то..
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги.
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..
Так что не надо ля ля..
Для деток в 18 лет это огромная сумма..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5493
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 13:11
#3
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Никогда у нас так не будет, потому что у руля дети кухарок, их аппетит жрать в три горло и до седьмого колена. Красные комиссары старались для народа и были честны в этом отношении,
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