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Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45011
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17356
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 02.09.22 - 20:45
Цитата:
Без подписания контракта на СВО ему в будущем ничего не светит.
Да и не играют они уже в хоккей, из отовсюду же выкинули.
Так, между собой..
abaika95:
Да сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс
Да сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс
Без подписания контракта на СВО ему в будущем ничего не светит.
Да и не играют они уже в хоккей, из отовсюду же выкинули.
Так, между собой..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17193
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 20:54
Цитата:
Гыгы. вот это действительно смешно))
abaika95:
Недавно приезжал говорит тут все очень проще,там все на бабках помешанные
Недавно приезжал говорит тут все очень проще,там все на бабках помешанные
Гыгы. вот это действительно смешно))
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 28
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 22:23
Цитата:
Я несколько раз подчеркнул, что пишу о молодёжи.О вашем знакомом и ему подобных следующее. Бригада по разработке и монтажу электронного оборудования собрана из переехавших в РК специалистов оборонной промышленности России (ведущий специалист НИИ). Читая о поступках вашего знакомого, это человек с неразвитым социальным мышлением. На школьном уровне. Прихожу в ужас если ещё и семья не устроена.
abaika95:
Знакомый тут работал,Камеры устанавливал,хорошо получал
Знакомый тут работал,Камеры устанавливал,хорошо получал
Я несколько раз подчеркнул, что пишу о молодёжи.О вашем знакомом и ему подобных следующее. Бригада по разработке и монтажу электронного оборудования собрана из переехавших в РК специалистов оборонной промышленности России (ведущий специалист НИИ). Читая о поступках вашего знакомого, это человек с неразвитым социальным мышлением. На школьном уровне. Прихожу в ужас если ещё и семья не устроена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12884
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 02.09.22 - 22:30
Цитата:
Да как бы это не звучало это факт
Казахстан постколониальная страна абсолютно ничем не отличимая от того же Алжира,Египта,Чили или Мексики и тут будут происходить те же тенденции и процессы что и там
Бывшие колонисты будут уезжать в метрополию а те что останутся со временем смешаются с местными дав потомство обычных метисов (как в Аргентине)
Я уверен и гражданские войны тут будут,и свержения власти и партизанские бои и герилья и революции с радикализмом и все все все за что мы так любим южную Америку и ближний восток)))
В интересное время живём))
А ты взял и выбрал комфорт вместо интереса))
maxsaf:
Значит экономически причины подталкивают наиболее трудоспособное и активное население в страны с более развитой экономикой, что в итоге делает эти страны еще лучше. Соответственно, разница между более развитыми и менее развитыми будет только увеличиваться.
Значит экономически причины подталкивают наиболее трудоспособное и активное население в страны с более развитой экономикой, что в итоге делает эти страны еще лучше. Соответственно, разница между более развитыми и менее развитыми будет только увеличиваться.
Да как бы это не звучало это факт
Казахстан постколониальная страна абсолютно ничем не отличимая от того же Алжира,Египта,Чили или Мексики и тут будут происходить те же тенденции и процессы что и там
Бывшие колонисты будут уезжать в метрополию а те что останутся со временем смешаются с местными дав потомство обычных метисов (как в Аргентине)
Я уверен и гражданские войны тут будут,и свержения власти и партизанские бои и герилья и революции с радикализмом и все все все за что мы так любим южную Америку и ближний восток)))
В интересное время живём))
А ты взял и выбрал комфорт вместо интереса))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12884
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 02.09.22 - 22:33
Цитата:
Россияне действительно на бабках помешаны))
Все разговоры о деньгах
Даже в приличной компании)
Думаю это от патологической бедности жизни)
Мы тут в провинции попроще
Дома есть,машины есть
Жратвы полно
Как-то не зациклены на деньгах
Нам бы о высоком поговорить,о политике,истории)))
maxsaf:
Гыгы. вот это действительно смешно
Гыгы. вот это действительно смешно
Россияне действительно на бабках помешаны))
Все разговоры о деньгах
Даже в приличной компании)
Думаю это от патологической бедности жизни)
Мы тут в провинции попроще
Дома есть,машины есть
Жратвы полно
Как-то не зациклены на деньгах
Нам бы о высоком поговорить,о политике,истории)))
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 08:52
Я постоянно езжу в Россию в гости.
И до сих пор не знаю, сколько зарабатывают мой родной брат с женой. Или шурин.
И мой сын о деньгах не говорит.
При этом брат с семьёй до ковида объездил всю Европу, а в Финляндию они мотались отдохнуть по несколько раз в году.
Шурин не сам выбирает работу, а директора за него воюют. То предлагают беспроцентный кредит на жильё, то удобный график работы. А он собирает в свободное время из металлолома трактора, и обучает этому сыновей.
К-700, который собирал три года, хотел вообще из двора не выгонять. Как игрушку сыновьям оставить. Но иногда выезжает на нём, если работа интересная.
И до сих пор не знаю, сколько зарабатывают мой родной брат с женой. Или шурин.
И мой сын о деньгах не говорит.
При этом брат с семьёй до ковида объездил всю Европу, а в Финляндию они мотались отдохнуть по несколько раз в году.
Шурин не сам выбирает работу, а директора за него воюют. То предлагают беспроцентный кредит на жильё, то удобный график работы. А он собирает в свободное время из металлолома трактора, и обучает этому сыновей.
К-700, который собирал три года, хотел вообще из двора не выгонять. Как игрушку сыновьям оставить. Но иногда выезжает на нём, если работа интересная.
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 10:58
Цитата:
теперь не поедут..
serg kost:
до ковида объездил всю Европу, а в Финляндию они мотались отдохнуть по несколько раз в году.
до ковида объездил всю Европу, а в Финляндию они мотались отдохнуть по несколько раз в году.
теперь не поедут..
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 11:13
Цитата:
Так им уже и не нужно.
И наездились, и возраст.
Сейчас поближе ездят. На Балтику.
Разговор то про что? Якобы у россиян только про деньги разговоры. Мои россияне про это молчат, а я и не спрашиваю. Им хватает, всем довольны.
юля елиссева: теперь не поедут
Так им уже и не нужно.
И наездились, и возраст.
Сейчас поближе ездят. На Балтику.
Разговор то про что? Якобы у россиян только про деньги разговоры. Мои россияне про это молчат, а я и не спрашиваю. Им хватает, всем довольны.
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 11:25
Цитата:
так и Балтийские страны тоже виз теперь давать не будут.
serg kost:
Сейчас поближе ездят. На Балтику.
Сейчас поближе ездят. На Балтику.
так и Балтийские страны тоже виз теперь давать не будут.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11390
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 11:28
Цитата:
Богатый родственник не будет с бедным родствеником говорить про деньги
serg kost:
Мои россияне про это молчат, а я и не спрашиваю. Им хватает, всем довольны
Мои россияне про это молчат, а я и не спрашиваю. Им хватает, всем довольны
Богатый родственник не будет с бедным родствеником говорить про деньги
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 12:22
Цитата:
Ленинградская область?
Калининградская?
География уже лженаука?Цитата:
Начальник отдела в небольшой торговой фирме? В отделе десяток человек. Жена простой бухгалтер.
Не пьёт, курит мало, кредитов нет.
Дружит с головой, поэтому деньги не теряет.
Да и шурин, простой рабрчий, про деньги не говорит. Знаю, что лет 7 назад зарабатывал 80 тыс, и больше не было у нас про дееьги.
Кстати, Виталий, много в России разговоров за деньги? Больше, чем у нас?
юля елиссева:
так и Балтийские страны тоже виз теперь давать не будут
так и Балтийские страны тоже виз теперь давать не будут
Ленинградская область?
Калининградская?
География уже лженаука?Цитата:
Vit:
Богатый родственник не будет с бедным родствеником говорить про деньги
Богатый родственник не будет с бедным родствеником говорить про деньги
Начальник отдела в небольшой торговой фирме? В отделе десяток человек. Жена простой бухгалтер.
Не пьёт, курит мало, кредитов нет.
Дружит с головой, поэтому деньги не теряет.
Да и шурин, простой рабрчий, про деньги не говорит. Знаю, что лет 7 назад зарабатывал 80 тыс, и больше не было у нас про дееьги.
Кстати, Виталий, много в России разговоров за деньги? Больше, чем у нас?
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 12:46
Цитата:
да, это та же территория Путинской России, страны изгоя. Дальше уже не пустят в ближайшие десятилетия. Хотя, после поражения в Украине, наверняка, Путин у власти долго не продержится. Если после свержения Путина процесс покаяния и выплаты репараций Украине не затянется на годы, то вполне возможно, что снятия санкций не придется ждать десятилетиями.
serg kost:
Ленинградская область? Калининградская?
Ленинградская область? Калининградская?
да, это та же территория Путинской России, страны изгоя. Дальше уже не пустят в ближайшие десятилетия. Хотя, после поражения в Украине, наверняка, Путин у власти долго не продержится. Если после свержения Путина процесс покаяния и выплаты репараций Украине не затянется на годы, то вполне возможно, что снятия санкций не придется ждать десятилетиями.
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 03.09.22 - 13:05
Цитата:
И какое отношение эта писанина имеет к переписи населения в Казахстане?
А вот то, что отсюда уезжают работящие и непьющие мужики, это для страны прямой убыток.
Причём здесь они зарабатывали в полтора-два раза меньше, чем в России.
Цитата:
А другой вариант в голову не приходит? Весной напомнить этот разговор?
юля елиссева:
И какое отношение эта писанина имеет к переписи населения в Казахстане?
А вот то, что отсюда уезжают работящие и непьющие мужики, это для страны прямой убыток.
Причём здесь они зарабатывали в полтора-два раза меньше, чем в России.
Цитата:
юля елиссева:
после поражения в Украине, наверняка, Путин у власти долго не продержится
после поражения в Украине, наверняка, Путин у власти долго не продержится
А другой вариант в голову не приходит? Весной напомнить этот разговор?
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