Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+32°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 19% влажность
  • З-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 411 из 411«1...409410411
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 00:36
#6151
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский борщ..



Оказывается никакого другого больше нет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 00:38
#6152
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Война идёт даже не война а допустим на их языке спецоперация

Тоже слышал мнение, что Путин яростно боится назвать войну войной, потому что тогда надо обрезать все связи и он проиграет уж точно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 00:40
#6153
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Арматы,алегеторов и беспилотники

Дело в том, что и нового уже ничего нет..
Элементарно простреляли по народу Украины..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6602
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 00:43
#6154
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 час назад, источник: Известия Генштаб ВС Украины признал удары ВСУ в районе Энергодара Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что войска страны нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 01:18
#6155
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
нанесли удары в

Отправив туда 60 солдат, взяв укрепленный город с пятью БТГ, взять укрепленную атомную станцию, до которой кстати крен знает сколько идти с лодок, создать плацдарм на территории в 20 футбольных полей, и это все 60, и ждать, когда подоспеет артилерия, танки, авиация и живая сила..
Ну это наверняка для идиотов разыграли спектакль..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6602
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 01:38
#6156
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
разыграли спектакль..

---Для тебя ??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 02:44
#6157
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Украинский борщ..

Цитата:
111:
Оказывается никакого другого больше нет..

Раньше ты его по другому называл. Теперь нельзя. Х.. ой братский народ обидятся. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 03:09
#6158
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из интересного..

Шойгу отчитался о взятии поселка Пески на Донбассе. Минобороны России и силы «ДНР» сообщают о взятии этого поселка уже четвертый раз за месяц.



Первый раз поселок Пески взяли 5 августа, затем 7 августа об этом заявил глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, 14 августа о взятии Песков вновь отчиталось Минобороны РФ.

Хм..
То есть министр обороны второй армии мира отсчитывается о том, что наконец то за полгода взял разрушенные коровники?
Это что там за армия такая?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 03:12
#6159
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Раньше ты его по другому называл.

Называю так потому, что борща кроме украинского уже и нет.
Ни русского, ни казахского..

Борщ признали украинским блюдом на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое прошло 1 июля.

Согласно описанию на сайте ЮНЕСКО, украинский борщ является выражением гостеприимства и объединяет за столом людей любого возраста, пола и происхождения. Утверждается, что в регионе Подолье на юго-западе Украины он также имел ритуальное значение, и название третьего дня свадьбы до сих пор связано с обычаем есть борщ у невестки.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11390
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 08:31
#6160
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не как не пойму вас. Марик когда в Донбасе мирных жителей 8 лет убивали, ты кроме шашлыков на форуме не че не выкладывал. Откуда щас у тебя появилась жалость к нацизму? Почему ты выбрал не белую сторону а чёрную?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.22 - 12:20
#6161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вот не как не пойму вас. Марик когда в Донбасе мирных жителей 8 лет убивали, ты

В 2014м году я много раз спорил с местными нацистами, которые поддержали нападение России на Украину.
Я был так же против и скорбил, за детей Украины, которые гибли по вине Путина.
Если бы не российская агрессия тогда, то и не было бы войны сегодня.
Выглядит так :
Сегодня захватили Мариуполь.
Я же точно так же скорблю по мирному населению, которое уничтожили оккупанты.
И через 8 лет ты меня спросишь, где ты был, когда население Мариуполя гибло..
А я здесь, я так же говорю, как и тогда в 2014м, что если бы не российская агрессия, этих 25 тысяч населения, что там погибли, жили бы сейчас своей жизнью и процветали..
Профайл
Страница 411 из 411«1...409410411
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS