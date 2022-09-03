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≡ Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45011
Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 11:07
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Вернуть столице прежнее название – Астана – предложили члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента. Народ так и не принял новое название столицы Казахстана, считают депутаты.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
301
Re: Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 11:07
#1
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Не долго музыка играла...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2878
Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 11:24
#2
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Цитата:
Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город

Уважаемые одобрямсы! Где ж вы раньше были и ручки ваши шаловливые, когда к потолку их тянули за новое название столицы? Или язык вывалился из того места, куда вы его раньше затыкали?
Если раньше в СССР была ПЕРЕСТРОЙКА, то у нас идет ПЕРЕКРАСКА.



[Исправлено: Козлов я, 03.09.2022 - 11:27]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1051
Re: Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 11:25
#3
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Пожалуйста,перестаньте смешить мир! Что у нас столица как женщина с низкой социальной ответственностью! Вы же всеми руками плескали за этот насрултан и зализывали вусмерть старца-беспредельщика! А теперь что? Прозрели?? Так ведь и обозначение аэропорта надо переделывать.. Не зря нам авиаагенство долго не меняло Целиноград,тк понимали что в этом бананостане ещё не раз переименуют город! Стыдоба!Где имидж страны? И какое потом уважение.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15410
Re: Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 11:38
#4
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Смешно будет, если Токаев, предложивший переименование столицы, это поддержит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17356
Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 12:26
#5
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Давно пора.
Еще надо было 10го января это сделать.
С отсчета настоящего президентства так сказать..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5493
Re: Мажилисмены предложили вернуть столице название Астана
Отправлено: 03.09.22 - 13:07
#6
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Ну и времена мы переживаем, буквально полгода назад было в тренде отказаться от прошлого и строить новый казаша, а теперь наоборот, кто скажет что-то против прошлого может и в морду получить. В этом красные чекисты были честны, контру к стенке и кончился разговор! Не то что нынешние,
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