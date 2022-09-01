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≡ Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45010
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
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Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана. Кроме того, минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12884
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 17:46
#15
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1407
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 18:15
#16
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Я вижу здесь сильное отклонение от темы. Далее будем удалять все, что не относится к конкретному предложению президента Казахстана.

Цитата:
abaika95:
подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей или в казармах тряслись от страха?


Источник информации укажите, пожалуйста. Ваше сообщение с источником удалять не буден. Далее отклонение от темы будем удалять.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1526
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 18:27
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12884
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 19:20
#18
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Цитата:
Тимур Гафуров: Источник информации укажите, пожалуйста

вот туть
Вот официальный список погибших в январе
Там же на азаттыке есть список где можно ознакомится с обстоятельствами смерти каждого убитого поподробнее.Причем правозащитники пишут что убитых явно больше и власти указали не всех

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.09.2022 - 08:10]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1583
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 19:52
#19
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1526
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 19:57
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1526
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 20:05
#21
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1407
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 03.09.22 - 08:15
#22
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Цитата:
abaika95:
Вот официальный список погибших в январе Там же на азаттыке есть список где можно ознакомится с обстоятельствами смерти каждого убитого поподробнее.

Посмотрел. Эти данные нельзя считать доказательствами именно той формулировки, которую вы использовали ранее. Поэтому ваш комментарий, который стал причиной дискуссии, отредактируем.
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