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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:34
Цитата:
Нет у нас, а жаль тебе?
111:
Жаль у вас нет такого..
Жаль у вас нет такого..
Нет у нас, а жаль тебе?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:47
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:54
Пиво кстати варит уже 25 лет один и тот же человек..
Сегодня будет небольшой тест..
Сегодня будет небольшой тест..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:56
Цитата:
Жаль что у вас нет любимого города, потому может вы так реагируете на то, что я выставляю свой..
maxsaf:
Нет у нас, а жаль тебе?
Нет у нас, а жаль тебе?
Жаль что у вас нет любимого города, потому может вы так реагируете на то, что я выставляю свой..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 23:00
На сегодня получилась такая вот прогулка.
В наш дом переехала какая то Кинза, зашли, посмотрели пока цены, вроде ниче..
В наш дом переехала какая то Кинза, зашли, посмотрели пока цены, вроде ниче..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 23:05
Что то со сводками сегодня, там включили какой то режим молчания, и непонятно ничего..
Ну разве только послушать российские новости, где как они говорят, 60 солдат десантировались на каком то безумном отдалении от города, переоделись в невидимок, и хотели захватить Энергодар, Атомную станцию и еще крен знает что..
А почему?
Да потому что с ними был Итан Хант в роли Тома Круза с Миссия Невыполнима 8!
Ну разве только послушать российские новости, где как они говорят, 60 солдат десантировались на каком то безумном отдалении от города, переоделись в невидимок, и хотели захватить Энергодар, Атомную станцию и еще крен знает что..
А почему?
Да потому что с ними был Итан Хант в роли Тома Круза с Миссия Невыполнима 8!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 21:52
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:11
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:14
Что же их объединяет?
А вот что, в кабак зашли фсбшники, увидели двух пьяных артилеристов с оружием, сделали замечание, те начали палить по ним, те в ответ..
То есть перестреляли друг друга.
Но в некрологах они Герои..
Правда ФСБшника по тихому похоронили..
А вот что, в кабак зашли фсбшники, увидели двух пьяных артилеристов с оружием, сделали замечание, те начали палить по ним, те в ответ..
То есть перестреляли друг друга.
Но в некрологах они Герои..
Правда ФСБшника по тихому похоронили..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:26
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:34
Еще из интересного.
Россияне на столько в отчаянии, что уже предлагают в ночлежках Питера бездомным подписать контракт на СВО, и распространять там листовки рекламы..
Вот это безумие...
Россияне на столько в отчаянии, что уже предлагают в ночлежках Питера бездомным подписать контракт на СВО, и распространять там листовки рекламы..
Вот это безумие...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12884
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 23:02
Цитата:
Почему безумие?
Давай в рамках объективности
Мы же не фанатики русского мира которые свято верят во все что им из телика несут и не признают фактов и мнения третей стороны)
Россияне практичные люди умеющие считать деньги
Газ,нефть,свет они так и не перекрыли
Война идёт даже не война а допустим на их языке спецоперация Против нацизма в это время надо прекратить все экономические связи с нацистами и их пособниками которые убивают ваших солдат да?
А нет
Товары упорно везут в Россию и в замен Россия торгует нефтью,газом и всем остальным с партнёрами из НАТО)))
Заметь Россия угробила за пол года войны самые бесполезные свои части
Пьющих кантробасов
Отбросы из чвк
Ссыкливых срочников
Тысячи шахтеров с Донбасса
Бурятов,дагестанцев и остальных инородцев которых кремлю не жалко
Вот зеки и бомжи пошли вход уже
А вот элитные части спецназа,фсб,чеченцев в бой не берут,почему?)))
Держат на последние)
И технику всю советскую угробили
На старых бмэшках и тэшках ссыкливых срочников отравили,не жалко,пусть горят
Москву утопили тоже не жалко
Старая
А все новенькое берегут
Арматы,алегеторов и беспилотники
Их время ещё не пришло)))
Последний раз такой парадокс был в крымскую компанию 1853 года
Когда в Крыму воевали все кому не лень но только не гвардейские части
В итоге англичане Крым отжали)
Англичане то отравили цвет своей аристократии)
Так и сейчас будет)
111:
Вот это безумие...
Вот это безумие...
Почему безумие?
Давай в рамках объективности
Мы же не фанатики русского мира которые свято верят во все что им из телика несут и не признают фактов и мнения третей стороны)
Россияне практичные люди умеющие считать деньги
Газ,нефть,свет они так и не перекрыли
Война идёт даже не война а допустим на их языке спецоперация Против нацизма в это время надо прекратить все экономические связи с нацистами и их пособниками которые убивают ваших солдат да?
А нет
Товары упорно везут в Россию и в замен Россия торгует нефтью,газом и всем остальным с партнёрами из НАТО)))
Заметь Россия угробила за пол года войны самые бесполезные свои части
Пьющих кантробасов
Отбросы из чвк
Ссыкливых срочников
Тысячи шахтеров с Донбасса
Бурятов,дагестанцев и остальных инородцев которых кремлю не жалко
Вот зеки и бомжи пошли вход уже
А вот элитные части спецназа,фсб,чеченцев в бой не берут,почему?)))
Держат на последние)
И технику всю советскую угробили
На старых бмэшках и тэшках ссыкливых срочников отравили,не жалко,пусть горят
Москву утопили тоже не жалко
Старая
А все новенькое берегут
Арматы,алегеторов и беспилотники
Их время ещё не пришло)))
Последний раз такой парадокс был в крымскую компанию 1853 года
Когда в Крыму воевали все кому не лень но только не гвардейские части
В итоге англичане Крым отжали)
Англичане то отравили цвет своей аристократии)
Так и сейчас будет)
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