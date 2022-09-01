Отправлено: - 22:30

maxsaf:

Значит экономически причины подталкивают наиболее трудоспособное и активное население в страны с более развитой экономикой, что в итоге делает эти страны еще лучше. Соответственно, разница между более развитыми и менее развитыми будет только увеличиваться.

Цитата:Да как бы это не звучало это фактКазахстан постколониальная страна абсолютно ничем не отличимая от того же Алжира,Египта,Чили или Мексики и тут будут происходить те же тенденции и процессы что и тамБывшие колонисты будут уезжать в метрополию а те что останутся со временем смешаются с местными дав потомство обычных метисов (как в Аргентине)Я уверен и гражданские войны тут будут,и свержения власти и партизанские бои и герилья и революции с радикализмом и все все все за что мы так любим южную Америку и ближний восток)))В интересное время живём))А ты взял и выбрал комфорт вместо интереса))