Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45009
Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 15:42
В течение трех часов дети пытались самостоятельно выбраться из 9-этажного здания, но не смогли. На помощь им пришли полицейские, которых вызвали местные жители. Полицейским потребовалось около часа для того, чтобы найти детей.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1435
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 15:42
всё что нужно знать о подрастающем поколении, а если бы их прохожие не заметили?
мы лазили по подвалам, стройкам, лесопосадкам, гаражам чуть ли не с детсадовского возраста, никто не потерялся ни в темном подвале, ни на чердаке с одним входом/выходом
мы лазили по подвалам, стройкам, лесопосадкам, гаражам чуть ли не с детсадовского возраста, никто не потерялся ни в темном подвале, ни на чердаке с одним входом/выходом
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 15:49
Цитата:
Даже больше...Как мы выжили? Да ... его знает... Меня с лодки сбросили в середине реки, чтобы я плавать научился. Дед с 5 до 10 лет каждое утро ох..яривал ведром холодной воды, типа закалял. По стройкам прыгали. С третьего этажа в сугроб сигали, палками друг друга пи...ли, камнями кидались, рябиной стреляли, КАРБИТ ВЗРЫВАЛИ. Кидали балончики от всякой х..ни в открытый огонь, шифер в костер кидали, ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!! Дрались постоянно, стекла вышибали, колено раз..ал - подорожник лучшее лекарство в мире. Ж...у на улице вытирали лопухом, метал пи...ли, я в а..уе просто.
А эти новоиспеченные мамаши, бл..дь, это финиш "моя милая деточка обкакалась, и хочет айфон 7" в 7 лет, ах..еть!!! Я в 7 лет мечтал спи...дить у деда большой нож и съе...атся в овраг ловить ящериц!!!
Вот кто у них вырастет??? Он бл..дь обо...тся лет в 17 где-нибудь на улице, и даже не додумается найти лопух и вытереть ж...у!!! а будет бегать как еба...тый и кричать "ОК гугл помоги".
лимон:
мы лазили по подвалам, стройкам, лесопосадкам, гаражам
мы лазили по подвалам, стройкам, лесопосадкам, гаражам
Даже больше...Как мы выжили? Да ... его знает... Меня с лодки сбросили в середине реки, чтобы я плавать научился. Дед с 5 до 10 лет каждое утро ох..яривал ведром холодной воды, типа закалял. По стройкам прыгали. С третьего этажа в сугроб сигали, палками друг друга пи...ли, камнями кидались, рябиной стреляли, КАРБИТ ВЗРЫВАЛИ. Кидали балончики от всякой х..ни в открытый огонь, шифер в костер кидали, ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!! Дрались постоянно, стекла вышибали, колено раз..ал - подорожник лучшее лекарство в мире. Ж...у на улице вытирали лопухом, метал пи...ли, я в а..уе просто.
А эти новоиспеченные мамаши, бл..дь, это финиш "моя милая деточка обкакалась, и хочет айфон 7" в 7 лет, ах..еть!!! Я в 7 лет мечтал спи...дить у деда большой нож и съе...атся в овраг ловить ящериц!!!
Вот кто у них вырастет??? Он бл..дь обо...тся лет в 17 где-нибудь на улице, и даже не додумается найти лопух и вытереть ж...у!!! а будет бегать как еба...тый и кричать "ОК гугл помоги".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2576
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 16:13
Цитата:
Как-то не верится в такое. Просто брякнули первое, что пришло в голову, типа заблудились. А сами поди курили там и матерились.
НГ:
Один из них ушел, а двое - 14 и 15 лет - остались там. В течение трех часов они самостоятельно пытались найти выход и забрались на крышу.
Один из них ушел, а двое - 14 и 15 лет - остались там. В течение трех часов они самостоятельно пытались найти выход и забрались на крышу.
Как-то не верится в такое. Просто брякнули первое, что пришло в голову, типа заблудились. А сами поди курили там и матерились.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 43
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 17:23
Юджин что так кипишь? Успокойся тыже видишь каких сосунков маминых вырастили.В шанхае жил мы товарнеке катались,на самолёты ходили когда военная часть была,на элеваторе голубей ловили,сусликов выливали,на плотах катались,барматушку воровали, весёлое детство было некогда было прийти похавать дома.Всё лето на тарелке.
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 181
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 20:56
полный топографический критинизм! В 15 лет заблудится в девятине!? Они что маугли что ли? Или клея перенюхали?
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 181
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 20:59
Поди стоит ещё с временн СССР! Современные валятся когда приступают 9 этаж возводить!
Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 22:29
Цитата:
Я спокоен... просто монолог привел, который как-то прислали... ведь как точно отражает наше детство в 70-е-80-е годы.
родом из Шанхая2022:
что так кипишь?
что так кипишь?
Я спокоен... просто монолог привел, который как-то прислали... ведь как точно отражает наше детство в 70-е-80-е годы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12884
Re: Двое подростков заблудились в заброшенном здании в Аркалыке
Отправлено: 02.09.22 - 23:10
Уу развели демагогию чингачкуки советские))
Два балбеса искали закладку в заброшке
Кто-то вызвал полицию
Ну пацаны ни нашли ничего лучше как притворится малолетними дебилами и сказать что заблудились
Полицейские ни придумали ничего лучше как попиарится на этой теме)))
Зря только написали что полиция их час искала в здании))))))
Прессека ГОВД надо уволить за такое уточнение)))
Два балбеса искали закладку в заброшке
Кто-то вызвал полицию
Ну пацаны ни нашли ничего лучше как притворится малолетними дебилами и сказать что заблудились
Полицейские ни придумали ничего лучше как попиарится на этой теме)))
Зря только написали что полиция их час искала в здании))))))
Прессека ГОВД надо уволить за такое уточнение)))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 93
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать