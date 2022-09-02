Отправлено: - 16:13

НГ:

Один из них ушел, а двое - 14 и 15 лет - остались там. В течение трех часов они самостоятельно пытались найти выход и забрались на крышу.



Цитата:Как-то не верится в такое. Просто брякнули первое, что пришло в голову, типа заблудились. А сами поди курили там и матерились.