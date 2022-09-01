Прогноз на 5 дней
ясно+26°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 410 из 410«1...408409410
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:34
#6136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Жаль у вас нет такого..

Нет у нас, а жаль тебе? :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:44
#6137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот пункт назначения..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:47
#6138
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пивоваренная кампания Бавария.
Настоящее пиво..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:49
#6139
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец дома..
Наши новые антивандальные шлагбаумы..



[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 22:51]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:54
#6140
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пиво кстати варит уже 25 лет один и тот же человек..
Сегодня будет небольшой тест..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:56
#6141
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нет у нас, а жаль тебе?

Жаль что у вас нет любимого города, потому может вы так реагируете на то, что я выставляю свой..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 23:00
#6142
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодня получилась такая вот прогулка.
В наш дом переехала какая то Кинза, зашли, посмотрели пока цены, вроде ниче..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 23:05
#6143
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то со сводками сегодня, там включили какой то режим молчания, и непонятно ничего..
Ну разве только послушать российские новости, где как они говорят, 60 солдат десантировались на каком то безумном отдалении от города, переоделись в невидимок, и хотели захватить Энергодар, Атомную станцию и еще крен знает что..
А почему?
Да потому что с ними был Итан Хант в роли Тома Круза с Миссия Невыполнима 8!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 21:52
#6144
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трансформатор взорвался..
Сидим в темноте..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:11
#6145
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой России

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:12
#6146
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погибший из двух ФСБшников..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:14
#6147
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же их объединяет?
А вот что, в кабак зашли фсбшники, увидели двух пьяных артилеристов с оружием, сделали замечание, те начали палить по ним, те в ответ..
То есть перестреляли друг друга.
Но в некрологах они Герои..
Правда ФСБшника по тихому похоронили..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:26
#6148
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, свет дали, пора наверно домой

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17346
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 22:34
#6149
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще из интересного.
Россияне на столько в отчаянии, что уже предлагают в ночлежках Питера бездомным подписать контракт на СВО, и распространять там листовки рекламы..
Вот это безумие...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12884
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.22 - 23:02
#6150
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот это безумие...

Почему безумие?
Давай в рамках объективности
Мы же не фанатики русского мира которые свято верят во все что им из телика несут и не признают фактов и мнения третей стороны)
Россияне практичные люди умеющие считать деньги
Газ,нефть,свет они так и не перекрыли
Война идёт даже не война а допустим на их языке спецоперация Против нацизма в это время надо прекратить все экономические связи с нацистами и их пособниками которые убивают ваших солдат да?
А нет
Товары упорно везут в Россию и в замен Россия торгует нефтью,газом и всем остальным с партнёрами из НАТО)))
Заметь Россия угробила за пол года войны самые бесполезные свои части
Пьющих кантробасов
Отбросы из чвк
Ссыкливых срочников
Тысячи шахтеров с Донбасса
Бурятов,дагестанцев и остальных инородцев которых кремлю не жалко
Вот зеки и бомжи пошли вход уже
А вот элитные части спецназа,фсб,чеченцев в бой не берут,почему?)))
Держат на последние)
И технику всю советскую угробили
На старых бмэшках и тэшках ссыкливых срочников отравили,не жалко,пусть горят
Москву утопили тоже не жалко
Старая
А все новенькое берегут
Арматы,алегеторов и беспилотники
Их время ещё не пришло)))
Последний раз такой парадокс был в крымскую компанию 1853 года
Когда в Крыму воевали все кому не лень но только не гвардейские части
В итоге англичане Крым отжали)
Англичане то отравили цвет своей аристократии)
Так и сейчас будет)
Профайл
Страница 410 из 410«1...408409410
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS