Отправлено: - 23:02

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Вот это безумие...

Цитата:Почему безумие?Давай в рамках объективностиМы же не фанатики русского мира которые свято верят во все что им из телика несут и не признают фактов и мнения третей стороны)Россияне практичные люди умеющие считать деньгиГаз,нефть,свет они так и не перекрылиВойна идёт даже не война а допустим на их языке спецоперация Против нацизма в это время надо прекратить все экономические связи с нацистами и их пособниками которые убивают ваших солдат да?А нетТовары упорно везут в Россию и в замен Россия торгует нефтью,газом и всем остальным с партнёрами из НАТО)))Заметь Россия угробила за пол года войны самые бесполезные свои частиПьющих кантробасовОтбросы из чвкСсыкливых срочниковТысячи шахтеров с ДонбассаБурятов,дагестанцев и остальных инородцев которых кремлю не жалкоВот зеки и бомжи пошли вход ужеА вот элитные части спецназа,фсб,чеченцев в бой не берут,почему?)))Держат на последние)И технику всю советскую угробилиНа старых бмэшках и тэшках ссыкливых срочников отравили,не жалко,пусть горятМоскву утопили тоже не жалкоСтараяА все новенькое берегутАрматы,алегеторов и беспилотникиИх время ещё не пришло)))Последний раз такой парадокс был в крымскую компанию 1853 годаКогда в Крыму воевали все кому не лень но только не гвардейские частиВ итоге англичане Крым отжали)Англичане то отравили цвет своей аристократии)Так и сейчас будет)