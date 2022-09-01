Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 15% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45009
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17341
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 02.09.22 - 20:45
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс

Без подписания контракта на СВО ему в будущем ничего не светит.
Да и не играют они уже в хоккей, из отовсюду же выкинули.
Так, между собой..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17192
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 20:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Недавно приезжал говорит тут все очень проще,там все на бабках помешанные

Гыгы. :lol: вот это действительно смешно))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS