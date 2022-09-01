Отправлено: - 20:45

abaika95:

Да сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс

Цитата:Без подписания контракта на СВО ему в будущем ничего не светит.Да и не играют они уже в хоккей, из отовсюду же выкинули.Так, между собой..