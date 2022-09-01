Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45009
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года.
Читать новость
Читать новость
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
Всем этим переписям веры нет, как и статистке по средней зарплате. Какие нужны цифры, такие и рисуют.
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:09
Неплохо в принципе..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:49
Цитата:
---Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
111:
Раз растет доля казахского населения
Раз растет доля казахского населения
---Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 907
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 16:14
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Цитата:
там явно не 33 тысячи.
Цитата:
украинцы (33 тысячи человек, доля - 2 процента)
там явно не 33 тысячи.
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 16:30
Цитата:
Азербайджанцы, дунгане и кыргызы работают лучше всех :))
Гога:
ы ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
ы ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
Азербайджанцы, дунгане и кыргызы работают лучше всех :))
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 16:32
Цитата:
Уже внес.
Просто женился на христианке, она рожает казачат..
Уже неплохо..
Гога:
Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
Уже внес.
Просто женился на христианке, она рожает казачат..
Уже неплохо..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1406
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 16:34
Цитата:
Поправили, спасибо. Украинцев - 333 тысячи.
lavprof:
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Поправили, спасибо. Украинцев - 333 тысячи.
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 18:44
Цитата:
---Врешь как всегда !! Она не рожает , а родила ---только одного !! Или я чего не понимаю ??
111:
она рожает казачат..
она рожает казачат..
---Врешь как всегда !! Она не рожает , а родила ---только одного !! Или я чего не понимаю ??
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 21:24
Цитата:
У кого? С чего вообще такой вывод?
111:
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
У кого? С чего вообще такой вывод?
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 22:58
Цитата:
У нас.
В государстве, на нашей земле, над нашей землей и даже в земле..
maxsaf:
У кого? С чего вообще такой вывод?
У кого? С чего вообще такой вывод?
У нас.
В государстве, на нашей земле, над нашей землей и даже в земле..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 164
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 00:04
Здорово, если бы страна управлялась мудро, и никаким нациям не надо было сокращаться.
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера. С оттоком русскоязычного населения теряется потенциал к собственному производству, к росту ВВП за счет несырьевого сектора. Просто потому что технарей среди нас больше.
Кто-то там наверху, в столице, смотрит на ЛДНР, и думает, но и хорошо что всё так...
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера. С оттоком русскоязычного населения теряется потенциал к собственному производству, к росту ВВП за счет несырьевого сектора. Просто потому что технарей среди нас больше.
Кто-то там наверху, в столице, смотрит на ЛДНР, и думает, но и хорошо что всё так...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 27
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 16:21
Тенденция к росту числа стран с мононацией увеличивается. Африканцы просто вырезают менее слабые племена в плане вооружения.
Азиаты используют разнообразные методы. Где-то вырезают инородцев. Где-то исключаются из общественно0политической жизни. Где0то хитро своим предоставляют льготы в экономике.
В РК в первую очередь молодёжь выехала на учёбу и работу в Россию. Ряд семей на исторической родине нашли приют. Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально. Теперь и стариков своих молодёжь к себе перевозит. Оставшиеся просто вымрут по возрасту. Поэтому ожидается рост казахов почти до 100%. Останутся крохи киргизов, татат и др. этнических азиатов.
Азиаты используют разнообразные методы. Где-то вырезают инородцев. Где-то исключаются из общественно0политической жизни. Где0то хитро своим предоставляют льготы в экономике.
В РК в первую очередь молодёжь выехала на учёбу и работу в Россию. Ряд семей на исторической родине нашли приют. Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально. Теперь и стариков своих молодёжь к себе перевозит. Оставшиеся просто вымрут по возрасту. Поэтому ожидается рост казахов почти до 100%. Останутся крохи киргизов, татат и др. этнических азиатов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12880
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 02.09.22 - 17:34
Цитата:
Что их силой держать?)
Из России их русские бегут к нам
Из Казахстана наши русские бегут к ним
А вот из Прибалтики И Европы не бегут хотя их оттуда активно выгоняют))
В чем причина?
Сугубо в экономике
И никакие исторические родины,берёзки,могилы предков никому не интересны
Все хотят жить и не париться)
Цитата:
Знакомый тут работал,Камеры устанавливал,хорошо получал
Свой дом,машина
Поехал туда подумав раз тут прёт то там то он со своими знаниями вообще развернется
Занял у всех денег,набрал кредитов
Купил двушку на 10 этаже в брежневке на окраине Челябинска
Матери дачу купили чтобы она все лето там жила а на зиму забирать
Машину продал,ездит на маршрутках
Работает круглые сутки а зарплата в среднем такая же какая была и тут
Но тут то жить дешевле а там уже дороже
Да сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс от переезда а в общем жизнь ухудшилась
Друзей нет,перспективы отдаленные,в рестораны,театры,тусовки не ходит как планировал при переезде в большой город,потомучто и денег нет и времени)))
В итоге сейчас сидит и думает к чему переехал? Потихоньку начинает пробивать работу в костанае чтобы вернуться)
Недавно приезжал говорит тут все очень проще,там все на бабках помешанные и все (так и сказал абсолютно все россияне) пытаются друг друга на****ь даже в мелочах,нация торгашей какая-то))) (это его слова русского из Казахстана)
Muad Dib:
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера
Что их силой держать?)
Из России их русские бегут к нам
Из Казахстана наши русские бегут к ним
А вот из Прибалтики И Европы не бегут хотя их оттуда активно выгоняют))
В чем причина?
Сугубо в экономике
И никакие исторические родины,берёзки,могилы предков никому не интересны
Все хотят жить и не париться)
Цитата:
Salnik Anatoliy:
Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально
Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально
Знакомый тут работал,Камеры устанавливал,хорошо получал
Свой дом,машина
Поехал туда подумав раз тут прёт то там то он со своими знаниями вообще развернется
Занял у всех денег,набрал кредитов
Купил двушку на 10 этаже в брежневке на окраине Челябинска
Матери дачу купили чтобы она все лето там жила а на зиму забирать
Машину продал,ездит на маршрутках
Работает круглые сутки а зарплата в среднем такая же какая была и тут
Но тут то жить дешевле а там уже дороже
Да сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс от переезда а в общем жизнь ухудшилась
Друзей нет,перспективы отдаленные,в рестораны,театры,тусовки не ходит как планировал при переезде в большой город,потомучто и денег нет и времени)))
В итоге сейчас сидит и думает к чему переехал? Потихоньку начинает пробивать работу в костанае чтобы вернуться)
Недавно приезжал говорит тут все очень проще,там все на бабках помешанные и все (так и сказал абсолютно все россияне) пытаются друг друга на****ь даже в мелочах,нация торгашей какая-то))) (это его слова русского из Казахстана)
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 20:41
Цитата:
Значит экономически причины подталкивают наиболее трудоспособное и активное население в страны с более развитой экономикой, что в итоге делает эти страны еще лучше. Соответственно, разница между более развитыми и менее развитыми будет только увеличиваться.
Прощай, заветная "тридцатка"
abaika95:
В чем причина? Сугубо в экономике И никакие исторические родины,берёзки,могилы предков никому не интересны Все хотят жить и не париться)
В чем причина? Сугубо в экономике И никакие исторические родины,берёзки,могилы предков никому не интересны Все хотят жить и не париться)
Значит экономически причины подталкивают наиболее трудоспособное и активное население в страны с более развитой экономикой, что в итоге делает эти страны еще лучше. Соответственно, разница между более развитыми и менее развитыми будет только увеличиваться.
Прощай, заветная "тридцатка"
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 88
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать