serg kost: Ты обвиняешь власть в поддержке террористов?
А ты получается веришь в 20 тысяч террористов которые куда то разбежались?) Скажи ты наивный или глупый? Цитата:
serg kost: Ты мечтаешь о свержении власти в Казахстане?
Попугай Попка не читатель попка писатель?)) Цитата:
serg kost: Это разжигание национальной розни?
А есть такая нация россияне?))) Цитата:
serg kost: Ты обвиняешь Россию в убийстве 250 казахстанцев?
А что ОДКБ тут приехало кашу кушать или в боях за защиту токаева участвовать? Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей или в казармах тряслись от страха?Цитата:
serg kost: Посмотрим, как отреагируют модераторы на твою писанину.
Думаю адекватно)Цитата:
serg kost: Вот и пишешь всякую гадость про нашу власть и страну.
Ваша российская власть преступная Ей место на скамейке в Гааге А страна ваша развалится скоро) Можешь бежать донос строчить)
Я вижу здесь сильное отклонение от темы. Далее будем удалять все, что не относится к конкретному предложению президента Казахстана.
Цитата:
abaika95: подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей или в казармах тряслись от страха?
Источник информации укажите, пожалуйста. Ваше сообщение с источником удалять не буден. Далее отклонение от темы будем удалять.
Тимур Гафуров: Источник информации укажите, пожалуйста
вот туть Вот официальный список погибших в январе Там же на азаттыке есть список где можно ознакомится с обстоятельствами смерти каждого убитого поподробнее.Причем правозащитники пишут что убитых явно больше и власти указали не всех Задачка на логику для тех из наших, которые везде бегают с криком что нас в январе спасли российские войска(Токаев переиграл Путина) тогда получается что российские десантники убили более 238 жителей казахстана включая 4 несовершеннолетних детей? Да получается что это так Так что позор российской десантуре Которая постреляв у нас поехала на войну против Украины где также расстреливали мирных граждан (Буча и Ирпень тому пример) Кстати пишут что та десантная бригада что высаживались у нас как бы так сказать-поредела на войне) Цитата:
serg kost: Не помню, чтобы он за свои слова отвечал.
Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать