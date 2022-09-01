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≡ Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45009
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
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Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана. Кроме того, минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 17:46
#15
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Цитата:
serg kost:
Ты обвиняешь власть в поддержке террористов?

А ты получается веришь в 20 тысяч террористов которые куда то разбежались?)
Скажи ты наивный или глупый?
Цитата:
serg kost:
Ты мечтаешь о свержении власти в Казахстане?

Попугай Попка не читатель попка писатель?))
Цитата:
serg kost:
Это разжигание национальной розни?

А есть такая нация россияне?)))
Цитата:
serg kost:
Ты обвиняешь Россию в убийстве 250 казахстанцев?

А что ОДКБ тут приехало кашу кушать или в боях за защиту токаева участвовать?
Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей или в казармах тряслись от страха?Цитата:
serg kost:
Посмотрим, как отреагируют модераторы на твою писанину.

Думаю адекватно)Цитата:
serg kost:
Вот и пишешь всякую гадость про нашу власть и страну.

Ваша российская власть преступная
Ей место на скамейке в Гааге
А страна ваша развалится скоро)
Можешь бежать донос строчить)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1406
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 18:15
#16
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Я вижу здесь сильное отклонение от темы. Далее будем удалять все, что не относится к конкретному предложению президента Казахстана.

Цитата:
abaika95:
подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей или в казармах тряслись от страха?


Источник информации укажите, пожалуйста. Ваше сообщение с источником удалять не буден. Далее отклонение от темы будем удалять.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1523
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 18:27
#17
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Цитата:
abaika95: А ты получается веришь в 20 тысяч
Ты веришь. Я цифру не озвучивал. Стреляли неделю в городе, оставили жителей на неделю без еды и мед. помощи - значит террористы.Цитата:
abaika95: Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей
Охраняли правительственные здания. А ты чем тут занимаешься? Оправдываешь террористов? Бездоказательно обвиняешь союзников?
Цитата:
abaika95:
Ваша российская власть преступная Ей место на скамейке в Гааге

Ты утверждаешь, что моя казахстанская власть является российской властью, что она преступна, и что этой власти место в Гааге? Ну ты уже совсем преступный бред несёшь...
Цитата:
Тимур Гафуров:
Источник информации укажите, пожалуйста.

Не помню, чтобы он за свои слова отвечал.
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