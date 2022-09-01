Отправлено: - 18:15

abaika95:

подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей

Российские десантники чем тут занимались? Убивали казахстанцев включая 4 маленьких детей или в казармах тряслись от страха?

Я вижу здесь сильное отклонение от темы. Далее будем удалять все, что не относится к конкретному предложению президента Казахстана.Цитата:Источник информации укажите, пожалуйста. Ваше сообщение с источником удалять не буден. Далее отклонение от темы будем удалять.