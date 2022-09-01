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Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45009
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана. Кроме того, минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12879
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
Ой как избито и скучно
Цитата:
Да да конечно
За 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возраста
Потом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихся
Только уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыка
Сегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный
Цитата:
Учитывая широкий социальный запрос
Да да конечно
За 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возраста
Потом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихся
Только уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыка
Сегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8729
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:17
Цитата:
ОДКБ помоги!
abaika95:
А дальше бунт бессмысленный и беспощадный и что дальше?)))
А дальше бунт бессмысленный и беспощадный и что дальше?)))
ОДКБ помоги!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12879
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 17:26
Цитата:
Бесполезная структура как и анк)
Только и могут по заранее заготовленному сценарию приезжать и красоваться перед камерами ничего в итоге не делая)
Если тут будет настоящий бунт а не спектакль котрый был в январе то тут ни ОДКБ ни НАТО ни союз ветеранов Афганистана не поможет)
yudjin:
ОДКБ помоги!
ОДКБ помоги!
Бесполезная структура как и анк)
Только и могут по заранее заготовленному сценарию приезжать и красоваться перед камерами ничего в итоге не делая)
Если тут будет настоящий бунт а не спектакль котрый был в январе то тут ни ОДКБ ни НАТО ни союз ветеранов Афганистана не поможет)
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:30
Цитата:
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки. Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ.
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана.
abaika95:
спектакль котрый был в январе
спектакль котрый был в январе
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки. Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ.
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5491
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:53
вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?
Что-то много стало двусмысленности много в последнее время. Пишут что запад не будет помогать ВСУ, так как последний может усилиться и договориться с противником с тем чтобы двинуться обратно на запад. Есть сомнения что так и случится
Что-то много стало двусмысленности много в последнее время. Пишут что запад не будет помогать ВСУ, так как последний может усилиться и договориться с противником с тем чтобы двинуться обратно на запад. Есть сомнения что так и случится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:33
Цитата:
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)
Цитата:
Да ваш президент не прав
Мало того ваш президент пока явный вредитель)
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Цитата:
Беда какая
Как же алматинцы это вытерпили
Цитата:
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Да у казахстанцев очень короткая память) Цитата:
А что у вас в России от этого истерика такая?))
Цитата:
Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))
Добринцофф:
Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.
Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)
Цитата:
Добринцофф:
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?
Да ваш президент не прав
Мало того ваш президент пока явный вредитель)
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Цитата:
serg kost:
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.
Беда какая
Как же алматинцы это вытерпили
Цитата:
serg kost:
Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Да у казахстанцев очень короткая память) Цитата:
serg kost:
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ
А что у вас в России от этого истерика такая?))
Цитата:
serg kost:
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана
Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17189
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:40
Цитата:
Цитата:
Ну тогда надо идти голосовать
abaika95:
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Цитата:
abaika95:
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Ну тогда надо идти голосовать
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 00:12
Цитата:
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.
[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 00:25]
[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 01:13]
abaika95:
Да ваш президент не прав Мало того ваш президент пока явный вредитель
Да ваш президент не прав Мало того ваш президент пока явный вредитель
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
abaika95:
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.
[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 00:25]
[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 01:13]
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 06:22
Цитата:
Я вот раньше ни разу не ходил на выборы.
А в этот раз наверное пойду.
Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.
abaika95:
А что у вас в России от этого истерика такая?
А что у вас в России от этого истерика такая?
Я вот раньше ни разу не ходил на выборы.
А в этот раз наверное пойду.
Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 14:41
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это могло быть совпадением но нет
Это стадный инстинкт бабоежек которые против)))
Интересно если я США начну поливать эти персонажи начнут Америку облизывать? Ну они против просто назло))
О а если я за Путина то эти сразу антипутинистами станут!!!??? Хотя нет лишку взял,тут им уже страшно станет)))
Цитата:
Лично Токаев приезжал асфальировать?)
Цитата:
Ты и в этот раз не пойдешь
Россиян не пускают на наши выборы
А вообще показательный эффект
они ещё орут что они за свободу и прогресс а на деле постояно себе царя хотят выбирать))) Влияние крепостного права прям чуствуется)
Ну зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)))
С фанатов токаева)
maxsaf:
Ну тогда надо идти голосовать
Ну тогда надо идти голосовать
Цитата:
Добринцофф:
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
serg kost:
Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.
Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.
Это могло быть совпадением но нет
Это стадный инстинкт бабоежек которые против)))
Интересно если я США начну поливать эти персонажи начнут Америку облизывать? Ну они против просто назло))
О а если я за Путина то эти сразу антипутинистами станут!!!??? Хотя нет лишку взял,тут им уже страшно станет)))
Цитата:
Добринцофф:
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.
Лично Токаев приезжал асфальировать?)
Цитата:
serg kost:
Я вот раньше ни разу не ходил на выборы. А в этот раз наверное пойду.
Я вот раньше ни разу не ходил на выборы. А в этот раз наверное пойду.
Ты и в этот раз не пойдешь
Россиян не пускают на наши выборы
А вообще показательный эффект
они ещё орут что они за свободу и прогресс а на деле постояно себе царя хотят выбирать))) Влияние крепостного права прям чуствуется)
Ну зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)))
С фанатов токаева)
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 15:53
Цитата:
Я тебя приглашаю на свой участок. Заранее спишемся, чтобы ты выбрал время, когда тебе удобно. Успеешь доехать из Украины?
А на твои выборы я и не пойду. Выбирай сам между Зеленским и Порошенко.Цитата:
Расстроен, что народ террористов не поддержал?
Мечтаешь о свержении власти в Казахстане?
Обвиняешь Токаева за приглашение ОДКБ?
Будешь писать, что подсчёт голосов сфальцифисирован?
abaika95:
Ты и в этот раз не пойдешь Россиян не пускают на наши выборы
Ты и в этот раз не пойдешь Россиян не пускают на наши выборы
Я тебя приглашаю на свой участок. Заранее спишемся, чтобы ты выбрал время, когда тебе удобно. Успеешь доехать из Украины?
А на твои выборы я и не пойду. Выбирай сам между Зеленским и Порошенко.Цитата:
abaika95:
зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)
зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)
Расстроен, что народ террористов не поддержал?
Мечтаешь о свержении власти в Казахстане?
Обвиняешь Токаева за приглашение ОДКБ?
Будешь писать, что подсчёт голосов сфальцифисирован?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 16:13
Цитата:
Раньше им везде мерещился еврейский заговор
Мы молчали
Потом им мерещился заговор НАТО и ЦРУ
Мы молчали и терпели
Теперь им мерещится украинский заговор
Тут мы не выдержали и ржем в голосину)))
По всей видимости дальше развитие шизофрении даст нового врага
К примеру якуты!
Опасные люди эти якуты и разведка у них сильная и лобби по всему миру))
Цитата:
Он их как раз поддержал
После января тишина же и все те же во власти остались)
Цитата:
Мечтают о чем то несбыточном
К примеру на марс слетать
А власть тут так и так рано или поздно свергнут)
Обычное историческое развитие
Цитата:
Он то как раз все правильно сделал в политическом плане
Скинув вину за убийство людей на соседа а Путин и не понял этого)
Теперь глупые ребята которые везде кричат о спасении от ОДКБ подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
Ты получается рад этому?))
Цитата:
Зачем писать что вода мокрая?)
serg kost:
Я тебя приглашаю на свой участок. Заранее спишемся, чтобы ты выбрал время, когда тебе удобно. Успеешь доехать из Украины? А на твои выборы я и не пойду. Выбирай сам между Зеленским и Порошенко.Цитат
Я тебя приглашаю на свой участок. Заранее спишемся, чтобы ты выбрал время, когда тебе удобно. Успеешь доехать из Украины? А на твои выборы я и не пойду. Выбирай сам между Зеленским и Порошенко.Цитат
Раньше им везде мерещился еврейский заговор
Мы молчали
Потом им мерещился заговор НАТО и ЦРУ
Мы молчали и терпели
Теперь им мерещится украинский заговор
Тут мы не выдержали и ржем в голосину)))
По всей видимости дальше развитие шизофрении даст нового врага
К примеру якуты!
Опасные люди эти якуты и разведка у них сильная и лобби по всему миру))
Цитата:
serg kost:
Расстроен, что народ террористов не поддержал?
Расстроен, что народ террористов не поддержал?
Он их как раз поддержал
После января тишина же и все те же во власти остались)
Цитата:
serg kost:
Мечтаешь о свержении власти в Казахстане?
Мечтаешь о свержении власти в Казахстане?
Мечтают о чем то несбыточном
К примеру на марс слетать
А власть тут так и так рано или поздно свергнут)
Обычное историческое развитие
Цитата:
serg kost:
Обвиняешь Токаева за приглашение ОДКБ?
Обвиняешь Токаева за приглашение ОДКБ?
Он то как раз все правильно сделал в политическом плане
Скинув вину за убийство людей на соседа а Путин и не понял этого)
Теперь глупые ребята которые везде кричат о спасении от ОДКБ подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
Ты получается рад этому?))
Цитата:
serg kost:
Будешь писать, что подсчёт голосов сфальцифисирован?
Будешь писать, что подсчёт голосов сфальцифисирован?
Зачем писать что вода мокрая?)
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 17:37
Цитата:
Ты мечтаешь о свержении власти в Казахстане?Цитата:
Это разжигание национальной розни?
Ты обвиняешь Россию в убийстве 250 казахстанцев?
В УК РК есть статьи и за клевету, и за разжигание.
Посмотрим, как отреагируют модераторы на твою писанину.
Хотя если ты зарубежный казачок, до тебя закон не дотянется. Вот и пишешь всякую гадость про нашу власть и страну.
abaika95: Он их как раз поддержал После января тишина же и все те же во власти остались)Ты обвиняешь власть в поддержке террористов?Цитата:
abaika95:
А власть тут так и так рано или поздно свергнут)
А власть тут так и так рано или поздно свергнут)
Ты мечтаешь о свержении власти в Казахстане?Цитата:
abaika95:
россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
Это разжигание национальной розни?
Ты обвиняешь Россию в убийстве 250 казахстанцев?
В УК РК есть статьи и за клевету, и за разжигание.
Посмотрим, как отреагируют модераторы на твою писанину.
Хотя если ты зарубежный казачок, до тебя закон не дотянется. Вот и пишешь всякую гадость про нашу власть и страну.
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