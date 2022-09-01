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≡ Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45009
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
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Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана. Кроме того, минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
#1
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Ой как избито и скучно
Цитата:
Учитывая широкий социальный запрос

Да да конечно
За 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возраста
Потом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихся
Только уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыка
Сегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8729
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:17
#2
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Цитата:
abaika95:
А дальше бунт бессмысленный и беспощадный и что дальше?)))

ОДКБ помоги!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 17:26
#3
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Цитата:
yudjin:
ОДКБ помоги!

Бесполезная структура как и анк)
Только и могут по заранее заготовленному сценарию приезжать и красоваться перед камерами ничего в итоге не делая)
Если тут будет настоящий бунт а не спектакль котрый был в январе то тут ни ОДКБ ни НАТО ни союз ветеранов Афганистана не поможет)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8855
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 17:41
#4
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Цитата:
yudjin:
ОДКБ помоги!

Цитата:
abaika95:
Бесполезная структура

Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1523
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:30
#5
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Цитата:
abaika95:
спектакль котрый был в январе

В Алматы неделю не работали магазины и аптеки. Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ.
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5491
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:53
#6
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вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?
Что-то много стало двусмысленности много в последнее время. Пишут что запад не будет помогать ВСУ, так как последний может усилиться и договориться с противником с тем чтобы двинуться обратно на запад. Есть сомнения что так и случится
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:33
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.

Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)
Цитата:
Добринцофф:
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?

Да ваш президент не прав
Мало того ваш президент пока явный вредитель)
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Цитата:
serg kost:
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.

Беда какая
Как же алматинцы это вытерпили
Цитата:
serg kost:
Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.

Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Да у казахстанцев очень короткая память) Цитата:
serg kost:
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ

А что у вас в России от этого истерика такая?))
Цитата:
serg kost:
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана

Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17189
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:40
#8
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Цитата:
abaika95:
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?

Цитата:
abaika95:
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти

Ну тогда надо идти голосовать :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8855
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 00:12
#9
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Цитата:
abaika95:
Да ваш президент не прав Мало того ваш президент пока явный вредитель

Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
abaika95:
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели

Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.

[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 00:25]

[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 01:13]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1523
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 06:22
#10
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Цитата:
abaika95:
А что у вас в России от этого истерика такая?

Я вот раньше ни разу не ходил на выборы.
А в этот раз наверное пойду.
Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 14:41
#11
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда надо идти голосовать

Цитата:
Добринцофф:
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.

Цитата:
serg kost:
Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.

Это могло быть совпадением но нет
Это стадный инстинкт бабоежек которые против)))
Интересно если я США начну поливать эти персонажи начнут Америку облизывать? Ну они против просто назло))
О а если я за Путина то эти сразу антипутинистами станут!!!??? Хотя нет лишку взял,тут им уже страшно станет)))
Цитата:
Добринцофф:
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.

Лично Токаев приезжал асфальировать?)
Цитата:
serg kost:
Я вот раньше ни разу не ходил на выборы. А в этот раз наверное пойду.

Ты и в этот раз не пойдешь
Россиян не пускают на наши выборы
А вообще показательный эффект
они ещё орут что они за свободу и прогресс а на деле постояно себе царя хотят выбирать))) Влияние крепостного права прям чуствуется)
Ну зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)))
С фанатов токаева)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1523
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 15:53
#12
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Цитата:
abaika95:
Ты и в этот раз не пойдешь Россиян не пускают на наши выборы

Я тебя приглашаю на свой участок. Заранее спишемся, чтобы ты выбрал время, когда тебе удобно. Успеешь доехать из Украины?
А на твои выборы я и не пойду. Выбирай сам между Зеленским и Порошенко.Цитата:
abaika95:
зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)

Расстроен, что народ террористов не поддержал?
Мечтаешь о свержении власти в Казахстане?
Обвиняешь Токаева за приглашение ОДКБ?
Будешь писать, что подсчёт голосов сфальцифисирован?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 16:13
#13
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Цитата:
serg kost:
Я тебя приглашаю на свой участок. Заранее спишемся, чтобы ты выбрал время, когда тебе удобно. Успеешь доехать из Украины? А на твои выборы я и не пойду. Выбирай сам между Зеленским и Порошенко.Цитат

Раньше им везде мерещился еврейский заговор
Мы молчали
Потом им мерещился заговор НАТО и ЦРУ
Мы молчали и терпели
Теперь им мерещится украинский заговор
Тут мы не выдержали и ржем в голосину)))
По всей видимости дальше развитие шизофрении даст нового врага
К примеру якуты!
Опасные люди эти якуты и разведка у них сильная и лобби по всему миру))
Цитата:
serg kost:
Расстроен, что народ террористов не поддержал?

Он их как раз поддержал
После января тишина же и все те же во власти остались)
Цитата:
serg kost:
Мечтаешь о свержении власти в Казахстане?

Мечтают о чем то несбыточном
К примеру на марс слетать
А власть тут так и так рано или поздно свергнут)
Обычное историческое развитие
Цитата:
serg kost:
Обвиняешь Токаева за приглашение ОДКБ?

Он то как раз все правильно сделал в политическом плане
Скинув вину за убийство людей на соседа а Путин и не понял этого)
Теперь глупые ребята которые везде кричат о спасении от ОДКБ подтверждают факт того что россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей
Ты получается рад этому?))
Цитата:
serg kost:
Будешь писать, что подсчёт голосов сфальцифисирован?

Зачем писать что вода мокрая?)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1523
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 17:37
#14
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Цитата:
abaika95: Он их как раз поддержал После января тишина же и все те же во власти остались)
Ты обвиняешь власть в поддержке террористов?Цитата:
abaika95:
А власть тут так и так рано или поздно свергнут)

Ты мечтаешь о свержении власти в Казахстане?Цитата:
abaika95:
россияне убили 250 человек в Казахстане включая 4 детей

Это разжигание национальной розни?
Ты обвиняешь Россию в убийстве 250 казахстанцев?
В УК РК есть статьи и за клевету, и за разжигание.
Посмотрим, как отреагируют модераторы на твою писанину.
Хотя если ты зарубежный казачок, до тебя закон не дотянется. Вот и пишешь всякую гадость про нашу власть и страну.
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