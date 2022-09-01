Отправлено: - 14:41

maxsaf:

Ну тогда надо идти голосовать

Добринцофф:

Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.

serg kost:

Если всякие боты из Украины против Токаева, значит он хороший человек, и делает всё правильно.

Добринцофф:

Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.

serg kost:

Я вот раньше ни разу не ходил на выборы. А в этот раз наверное пойду.

Цитата:Цитата:Цитата:Это могло быть совпадением но нетЭто стадный инстинкт бабоежек которые против)))Интересно если я США начну поливать эти персонажи начнут Америку облизывать? Ну они против просто назло))О а если я за Путина то эти сразу антипутинистами станут!!!??? Хотя нет лишку взял,тут им уже страшно станет)))Цитата:Лично Токаев приезжал асфальировать?)Цитата:Ты и в этот раз не пойдешьРоссиян не пускают на наши выборыА вообще показательный эффектони ещё орут что они за свободу и прогресс а на деле постояно себе царя хотят выбирать))) Влияние крепостного права прям чуствуется)Ну зато мы будем хоть знать с кого потом спрашивать за очередной январь)))С фанатов токаева)