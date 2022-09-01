Отправлено: - 17:34

Muad Dib:

Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера

Salnik Anatoliy:

Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально

Цитата:Что их силой держать?)Из России их русские бегут к намИз Казахстана наши русские бегут к нимА вот из Прибалтики И Европы не бегут хотя их оттуда активно выгоняют))В чем причина?Сугубо в экономикеИ никакие исторические родины,берёзки,могилы предков никому не интересныВсе хотят жить и не париться)Цитата:Знакомый тут работал,Камеры устанавливал,хорошо получалСвой дом,машинаПоехал туда подумав раз тут прёт то там то он со своими знаниями вообще развернетсяЗанял у всех денег,набрал кредитовКупил двушку на 10 этаже в брежневке на окраине ЧелябинскаМатери дачу купили чтобы она все лето там жила а на зиму забиратьМашину продал,ездит на маршруткахРаботает круглые сутки а зарплата в среднем такая же какая была и тутНо тут то жить дешевле а там уже дорожеДа сын ходит в хоккейную секцию единственный плюс от переезда а в общем жизнь ухудшиласьДрузей нет,перспективы отдаленные,в рестораны,театры,тусовки не ходит как планировал при переезде в большой город,потомучто и денег нет и времени)))В итоге сейчас сидит и думает к чему переехал? Потихоньку начинает пробивать работу в костанае чтобы вернуться)Недавно приезжал говорит тут все очень проще,там все на бабках помешанные и все (так и сказал абсолютно все россияне) пытаются друг друга на****ь даже в мелочах,нация торгашей какая-то))) (это его слова русского из Казахстана)