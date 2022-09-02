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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:06
Цитата:
Да нет, если ты создал тему, чтобы сплотить вокруг себя сплетников, коих ты определил, разбив всех тут на группы, то сплетничайте.
Мне это никак не мешает.
Просто нарушает определенные правила, но о них позже.
Я уж тогда во Флуд пойду лучше, чем смотреть на твою ложь про Качественно Другие комментарии, потому что они обсуждают именно тех, кто вам с Алексом неприятен..
То есть ты создал Флуд для обсуждения личности других пользователей, никакая это не экилектика..
Маркс:
Ставлю свою долю клада против дырявой монеты в 10 центов,
Ставлю свою долю клада против дырявой монеты в 10 центов,
Да нет, если ты создал тему, чтобы сплотить вокруг себя сплетников, коих ты определил, разбив всех тут на группы, то сплетничайте.
Мне это никак не мешает.
Просто нарушает определенные правила, но о них позже.
Я уж тогда во Флуд пойду лучше, чем смотреть на твою ложь про Качественно Другие комментарии, потому что они обсуждают именно тех, кто вам с Алексом неприятен..
То есть ты создал Флуд для обсуждения личности других пользователей, никакая это не экилектика..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17415
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:13
Цитата:
ну ты как никак был секс символом целого района,
насколько помню с твоих слов.
drakon:
Было, в молодости...
Было, в молодости...
ну ты как никак был секс символом целого района,
насколько помню с твоих слов.
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:17
Цитата:
А ты точно хотел сказать то, что сказал? Желаешь поговорит о том, как связана созданная на форуме тема с Либидо (с большой буквы)? Может получиться интересная беседа, кстати.
111:
Это даст пинок по твоему Либидо так сказать..
Это даст пинок по твоему Либидо так сказать..
А ты точно хотел сказать то, что сказал? Желаешь поговорит о том, как связана созданная на форуме тема с Либидо (с большой буквы)? Может получиться интересная беседа, кстати.
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:19
Цитата:
Если я своей темой оторвал у тебя часть Либидо, то извини, я не думал, что у тебя там все так завязано.
111:
Мне это никак не мешает. Просто нарушает определенные правила, но о них позже.
Мне это никак не мешает. Просто нарушает определенные правила, но о них позже.
Если я своей темой оторвал у тебя часть Либидо, то извини, я не думал, что у тебя там все так завязано.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 457
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:56
Я просто не могу писать,мои ребята бьются против россиян, Виталий написал, спасибо.
Если бы не Орленок, я бы то же сидел и не говорил бы ничего
Если бы не Орленок, я бы то же сидел и не говорил бы ничего
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3129
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:03
Цитата:
Господи! Ни где от него спасенья нет: он и во флуде, в своей теме, в Вашей теме...
Похоже, это не лечится
Маркс:
Если я своей темой
Если я своей темой
Господи! Ни где от него спасенья нет: он и во флуде, в своей теме, в Вашей теме...
Похоже, это не лечится
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:12
Цитата:
Нет, не дышу уже, в вашей всячине даже глаза стало резать. Там давно надо Геракла приглашать, чтобы забрал все на анализы.
abaika95:
А зачем ты в нашей всячине вообще дышишь?
А зачем ты в нашей всячине вообще дышишь?
Нет, не дышу уже, в вашей всячине даже глаза стало резать. Там давно надо Геракла приглашать, чтобы забрал все на анализы.
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:15
Цитата:
если мое (кстати, мое личное, а не "навязанное" теми или иными "причинами") мнение с чьим-то совпадает, это не означает, что я с кем-то спелся))
111:
По тебе что то не видно..
По тебе что то не видно..
если мое (кстати, мое личное, а не "навязанное" теми или иными "причинами") мнение с чьим-то совпадает, это не означает, что я с кем-то спелся))
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:16
Цитата:
они не совместимы никак, о чем Вы))
Маркс:
Ну так и пиши качественные
Ну так и пиши качественные
они не совместимы никак, о чем Вы))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12879
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:21
О как ветка оживилась
Зажила
Нужно было только палкой ткнуть эту жижку и жители этой Жижки зашевелились,закрутились, некоторые даже извиваются)))
Зажила
Нужно было только палкой ткнуть эту жижку и жители этой Жижки зашевелились,закрутились, некоторые даже извиваются)))
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:24
Цитата:
Ты о моей теме уже раз в 20й говоришь, начиная с жалоб.
Тут уже раза четыре..
Тебе что то не дает там покоя?
Я заметь о твоих темах ни разу со злобой да и без злобы не говорил нигде..
Вот видишь, какие то мелкие пакости пытаешься делать, злорадствовать..
Экилектика..
А по моему просто сплетни и злоба..
Маркс:
в вашей всячине даже
в вашей всячине даже
Ты о моей теме уже раз в 20й говоришь, начиная с жалоб.
Тут уже раза четыре..
Тебе что то не дает там покоя?
Я заметь о твоих темах ни разу со злобой да и без злобы не говорил нигде..
Вот видишь, какие то мелкие пакости пытаешься делать, злорадствовать..
Экилектика..
А по моему просто сплетни и злоба..
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:33
Цитата:
Потому что создана ветка очередных сплетен.
А это интересно все..
abaika95:
О как ветка оживилась
О как ветка оживилась
Потому что создана ветка очередных сплетен.
А это интересно все..
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:36
Маленький мальчик решил поднять свое собственное Либидо, на фоне сплетен про других, мол посмотрите, какие они плохие..
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 18:02
Ничто вас так не сплачивает как сплетни про других пользователей
Общих объединяющих тем понимаю не будет?
Вполне серьезных, ни задевающих никого лично?
Нормальных благоразумных дискуссий и разговоров..
Или ничто так не объединяет человекусов из низов как очередная злоба, зависть к другим, особенно к их темам и смута единого общного сознания?
[Исправлено: 111, 02.09.2022 - 18:04]
Общих объединяющих тем понимаю не будет?
Вполне серьезных, ни задевающих никого лично?
Нормальных благоразумных дискуссий и разговоров..
Или ничто так не объединяет человекусов из низов как очередная злоба, зависть к другим, особенно к их темам и смута единого общного сознания?
[Исправлено: 111, 02.09.2022 - 18:04]
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