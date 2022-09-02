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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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Куратор темы: Маркс
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17338
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:06
#91
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Цитата:
Маркс:
Ставлю свою долю клада против дырявой монеты в 10 центов,

Да нет, если ты создал тему, чтобы сплотить вокруг себя сплетников, коих ты определил, разбив всех тут на группы, то сплетничайте.
Мне это никак не мешает.
Просто нарушает определенные правила, но о них позже.
Я уж тогда во Флуд пойду лучше, чем смотреть на твою ложь про Качественно Другие комментарии, потому что они обсуждают именно тех, кто вам с Алексом неприятен..
То есть ты создал Флуд для обсуждения личности других пользователей, никакая это не экилектика..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17415
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:13
#92
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Цитата:
drakon:
Было, в молодости...


ну ты как никак был секс символом целого района,
насколько помню с твоих слов.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2576
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:17
#93
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Цитата:
111:
Это даст пинок по твоему Либидо так сказать..

А ты точно хотел сказать то, что сказал? Желаешь поговорит о том, как связана созданная на форуме тема с Либидо (с большой буквы)? Может получиться интересная беседа, кстати.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2576
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:19
#94
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Цитата:
111:
Мне это никак не мешает. Просто нарушает определенные правила, но о них позже.

Если я своей темой оторвал у тебя часть Либидо, то извини, я не думал, что у тебя там все так завязано.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
457
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 16:56
#95
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Я просто не могу писать,мои ребята бьются против россиян, Виталий написал, спасибо.

Если бы не Орленок, я бы то же сидел и не говорил бы ничего
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3129
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:03
#96
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Цитата:
Маркс:
Если я своей темой


Господи! Ни где от него спасенья нет: он и во флуде, в своей теме, в Вашей теме...
Похоже, это не лечится :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2576
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:12
#97
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Цитата:
abaika95:
А зачем ты в нашей всячине вообще дышишь?

Нет, не дышу уже, в вашей всячине даже глаза стало резать. Там давно надо Геракла приглашать, чтобы забрал все на анализы.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
907
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:15
#98
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Цитата:
111:
По тебе что то не видно..

если мое (кстати, мое личное, а не "навязанное" теми или иными "причинами") мнение с чьим-то совпадает, это не означает, что я с кем-то спелся))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
907
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:16
#99
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Цитата:
Маркс:
Ну так и пиши качественные

они не совместимы никак, о чем Вы))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12879
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:21
#100
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О как ветка оживилась
Зажила
Нужно было только палкой ткнуть эту жижку и жители этой Жижки зашевелились,закрутились, некоторые даже извиваются)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17338
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:24
#101
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Цитата:
Маркс:
в вашей всячине даже

Ты о моей теме уже раз в 20й говоришь, начиная с жалоб.
Тут уже раза четыре..
Тебе что то не дает там покоя?
Я заметь о твоих темах ни разу со злобой да и без злобы не говорил нигде..
Вот видишь, какие то мелкие пакости пытаешься делать, злорадствовать..
Экилектика..
А по моему просто сплетни и злоба..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17338
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:33
#102
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Цитата:
abaika95:
О как ветка оживилась

Потому что создана ветка очередных сплетен.
А это интересно все..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17338
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 17:36
#103
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Маленький мальчик решил поднять свое собственное Либидо, на фоне сплетен про других, мол посмотрите, какие они плохие..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17338
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 18:02
#104
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Ничто вас так не сплачивает как сплетни про других пользователей
Общих объединяющих тем понимаю не будет?
Вполне серьезных, ни задевающих никого лично?
Нормальных благоразумных дискуссий и разговоров..
Или ничто так не объединяет человекусов из низов как очередная злоба, зависть к другим, особенно к их темам и смута единого общного сознания?

[Исправлено: 111, 02.09.2022 - 18:04]
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