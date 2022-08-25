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Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима Костаная Ахметжанова уже 5 лет простаивает без дела
Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима Костаная Ахметжанова уже 5 лет простаивает без дела
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