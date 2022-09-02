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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2568
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 12:33
#61
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Цитата:
yudjin:
Он как дядя Фёдор ... сам по себе. В группировках не участвует)

Так я и написал, что хороший аватар получился, качественный. Похож на штучный, но на форуме НГ так не бывает. Еще скажите, что Денисов, Воронин, Иванов и Легкий это разные люди, поржём вместе с Юлей.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
905
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 13:08
#62
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Цитата:
Маркс:
не прокатит

не, не, вот не надо) хоть последнее время Ильяс и стал писать адекватные вещи, но я тут сам по себе и в единственном экземпляре)) никаких группировок, соло))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12874
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:33
#63
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Пытается заболтать тему и делает тем самым еще хуже)))
Странное совпадение что редакция год назад обращалась к марксу с предложением посотрудничать и тогда же в народных новостях появился словоблюдливый тролль Ильяска с Нетривиальными темами дабы подгореть у комментаторов интерес к срачу ой нет к спору)))
То игрался в антиваксера
Потом в любителя заговоров
Сейчас на нац темы потихоньку начал выводить))
Подбирается подбирается к тому к чему надо))

[Исправлено: Iney, 02.09.2022 - 14:51]
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2568
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:45
#64
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Цитата:
lavprof:
никаких группировок, соло))

Понятно, никто же не спорит, но именно так все и говорят, потому что иначе это будет нарушением пункта соглашения 2.3.3. Маркс вот тоже в одном экземпляре, но abaika95 не верит и это его право. Ведь если он умудряется спорить даже со своим аватаром, то как он может поверить в форумных одиночек?

[Исправлено: Iney, 02.09.2022 - 14:54]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
905
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:52
#65
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Цитата:
Маркс:
даже со своим аватаром

я все же думаю, что за некоторыми персонажами скрывается не один человек, а два и/или более)) тогда не удивительно, что будучи зареганными от "одного" так сказать "лица" персонажи, умудряются спорить/создавать видимость спора)) хотя и шизофрению никто не отменял))
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2568
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:58
#66
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Цитата:
abaika95:
Пытается заболтать тему и делает тем самым еще хуже)))

Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы, делая себе еще хуже, потому что давно известно, что на воре шапка горит. И не надо было кое-кому рыть для себя яму, выказывая тем самым собственный неистребимый дуализм (как минимум). А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17329
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:06
#67
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Смотрю, форумные сплетн.., ой, экилектика, в самом разгаре..
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12874
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:12
#68
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Цитата:
Маркс:
Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы

Пролетел с чем?))
Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))
Цитата:
Маркс:
. А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.

Это Уже за гранью ржача))))
Цитата:
111:
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..

Ну все и должно было к этому скатится)
Если автор графоман то когда-нибудь он на этом и Попадется))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17329
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:16
#69
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Цитата:
Маркс:
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".

То есть автор понял, что без сплетен и обсуждения чьих то задов тема будет тормозить?
Вот то то..
Век живи, век учись..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17329
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:21
#70
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Цитата:
lavprof:
никаких группировок, соло))

По тебе что то не видно..
Ты там с Гогой и гражданинами двумя спелся, и выражаете одно мнение постоянно..
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2568
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:26
#71
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Цитата:
abaika95:
Пролетел с чем?))

С двумя подряд комментариями под разными никами, да еще типа сам себе ответил. Это залет, диванный боец!
Цитата:
abaika95:
Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))

Да ты то считай как хочешь, от этого никому не холодно и не жарко.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2568
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:30
#72
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Цитата:
111:
То есть автор понял, что без сплетен и обсуждения чьих то задов тема будет тормозить?

А что значит тормозить? Получается, что если в теме написать 100500 дурацких комментариев, то она типа полетит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17329
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:34
#73
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Цитата:
Маркс:
Получается, что если в теме написать 100500 дурацких комментариев

Так тут и происходит.
Заметь, с какой страницы тут алекс начал про меня говорить сплетни завуалировано?
Ты ему только подыгрываешь..
Я понимаю тему надо кочегарить, но у тебя написано слово Качественные комментарии, а не сплетни и обсуждения за глаза..
Тогда убери это слово..
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2568
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:34
#74
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Цитата:
111:
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..

Ну так и пиши качественные, кто же тебе не дает, хороняка?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17329
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:37
#75
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Цитата:
Маркс:
Ну так и пиши качественные, кто

Ты заметь, меня сразу в начале отшил, но тем не менее, сплетни и обсуждения про других поощряешь, поддерживаешь..
Если сам автор поддался сплетням и провокациям, то извини меня, как ТУТ можно писать Качественные комментарии, если про тебя тут элементарно сплетничают и нащывают это Экилектикой с поощрением этих действий?
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