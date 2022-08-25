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родом из Шанхая2022:

Снести его к чёртовой матери чтоб вложений не просил и глаза людям не мозолил.

Цитата:Принцип "не доставайся же ты никому" тоже не правильный, продали бы, да машин "скорой помощи" например накупили бы или погорельцам жилье!?