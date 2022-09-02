Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 12:33
Цитата:
Так я и написал, что хороший аватар получился, качественный. Похож на штучный, но на форуме НГ так не бывает. Еще скажите, что Денисов, Воронин, Иванов и Легкий это разные люди, поржём вместе с Юлей.
yudjin:
Он как дядя Фёдор ... сам по себе. В группировках не участвует)
Он как дядя Фёдор ... сам по себе. В группировках не участвует)
Так я и написал, что хороший аватар получился, качественный. Похож на штучный, но на форуме НГ так не бывает. Еще скажите, что Денисов, Воронин, Иванов и Легкий это разные люди, поржём вместе с Юлей.
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 13:08
Цитата:
не, не, вот не надо) хоть последнее время Ильяс и стал писать адекватные вещи, но я тут сам по себе и в единственном экземпляре)) никаких группировок, соло))
Маркс:
не прокатит
не прокатит
не, не, вот не надо) хоть последнее время Ильяс и стал писать адекватные вещи, но я тут сам по себе и в единственном экземпляре)) никаких группировок, соло))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12874
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:33
Пытается заболтать тему и делает тем самым еще хуже)))
Странное совпадение что редакция год назад обращалась к марксу с предложением посотрудничать и тогда же в народных новостях появился словоблюдливый тролль Ильяска с Нетривиальными темами дабы подгореть у комментаторов интерес к срачу ой нет к спору)))
То игрался в антиваксера
Потом в любителя заговоров
Сейчас на нац темы потихоньку начал выводить))
Подбирается подбирается к тому к чему надо))
[Исправлено: Iney, 02.09.2022 - 14:51]
Странное совпадение что редакция год назад обращалась к марксу с предложением посотрудничать и тогда же в народных новостях появился словоблюдливый тролль Ильяска с Нетривиальными темами дабы подгореть у комментаторов интерес к срачу ой нет к спору)))
То игрался в антиваксера
Потом в любителя заговоров
Сейчас на нац темы потихоньку начал выводить))
Подбирается подбирается к тому к чему надо))
[Исправлено: Iney, 02.09.2022 - 14:51]
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:45
Цитата:
Понятно, никто же не спорит, но именно так все и говорят, потому что иначе это будет нарушением пункта соглашения 2.3.3. Маркс вот тоже в одном экземпляре, но abaika95 не верит и это его право. Ведь если он умудряется спорить даже со своим аватаром, то как он может поверить в форумных одиночек?
[Исправлено: Iney, 02.09.2022 - 14:54]
lavprof:
никаких группировок, соло))
никаких группировок, соло))
Понятно, никто же не спорит, но именно так все и говорят, потому что иначе это будет нарушением пункта соглашения 2.3.3. Маркс вот тоже в одном экземпляре, но abaika95 не верит и это его право. Ведь если он умудряется спорить даже со своим аватаром, то как он может поверить в форумных одиночек?
[Исправлено: Iney, 02.09.2022 - 14:54]
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:52
Цитата:
я все же думаю, что за некоторыми персонажами скрывается не один человек, а два и/или более)) тогда не удивительно, что будучи зареганными от "одного" так сказать "лица" персонажи, умудряются спорить/создавать видимость спора)) хотя и шизофрению никто не отменял))
Маркс:
даже со своим аватаром
даже со своим аватаром
я все же думаю, что за некоторыми персонажами скрывается не один человек, а два и/или более)) тогда не удивительно, что будучи зареганными от "одного" так сказать "лица" персонажи, умудряются спорить/создавать видимость спора)) хотя и шизофрению никто не отменял))
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 14:58
Цитата:
Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы, делая себе еще хуже, потому что давно известно, что на воре шапка горит. И не надо было кое-кому рыть для себя яму, выказывая тем самым собственный неистребимый дуализм (как минимум). А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.
abaika95:
Пытается заболтать тему и делает тем самым еще хуже)))
Пытается заболтать тему и делает тем самым еще хуже)))
Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы, делая себе еще хуже, потому что давно известно, что на воре шапка горит. И не надо было кое-кому рыть для себя яму, выказывая тем самым собственный неистребимый дуализм (как минимум). А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:06
Смотрю, форумные сплетн.., ой, экилектика, в самом разгаре..
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12874
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:12
Цитата:
Пролетел с чем?))
Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))
Цитата:
Это Уже за гранью ржача))))
Цитата:
Ну все и должно было к этому скатится)
Если автор графоман то когда-нибудь он на этом и Попадется))
Маркс:
Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы
Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы
Пролетел с чем?))
Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))
Цитата:
Маркс:
. А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.
. А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.
Это Уже за гранью ржача))))
Цитата:
111:
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
Ну все и должно было к этому скатится)
Если автор графоман то когда-нибудь он на этом и Попадется))
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:16
Цитата:
То есть автор понял, что без сплетен и обсуждения чьих то задов тема будет тормозить?
Вот то то..
Век живи, век учись..
Маркс:
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".
То есть автор понял, что без сплетен и обсуждения чьих то задов тема будет тормозить?
Вот то то..
Век живи, век учись..
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:21
Цитата:
По тебе что то не видно..
Ты там с Гогой и гражданинами двумя спелся, и выражаете одно мнение постоянно..
lavprof:
никаких группировок, соло))
никаких группировок, соло))
По тебе что то не видно..
Ты там с Гогой и гражданинами двумя спелся, и выражаете одно мнение постоянно..
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:26
Цитата:
С двумя подряд комментариями под разными никами, да еще типа сам себе ответил. Это залет, диванный боец!
Цитата:
Да ты то считай как хочешь, от этого никому не холодно и не жарко.
abaika95:
Пролетел с чем?))
Пролетел с чем?))
С двумя подряд комментариями под разными никами, да еще типа сам себе ответил. Это залет, диванный боец!
Цитата:
abaika95:
Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))
Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))
Да ты то считай как хочешь, от этого никому не холодно и не жарко.
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:30
Цитата:
А что значит тормозить? Получается, что если в теме написать 100500 дурацких комментариев, то она типа полетит?
111:
То есть автор понял, что без сплетен и обсуждения чьих то задов тема будет тормозить?
То есть автор понял, что без сплетен и обсуждения чьих то задов тема будет тормозить?
А что значит тормозить? Получается, что если в теме написать 100500 дурацких комментариев, то она типа полетит?
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:34
Цитата:
Так тут и происходит.
Заметь, с какой страницы тут алекс начал про меня говорить сплетни завуалировано?
Ты ему только подыгрываешь..
Я понимаю тему надо кочегарить, но у тебя написано слово Качественные комментарии, а не сплетни и обсуждения за глаза..
Тогда убери это слово..
Маркс:
Получается, что если в теме написать 100500 дурацких комментариев
Получается, что если в теме написать 100500 дурацких комментариев
Так тут и происходит.
Заметь, с какой страницы тут алекс начал про меня говорить сплетни завуалировано?
Ты ему только подыгрываешь..
Я понимаю тему надо кочегарить, но у тебя написано слово Качественные комментарии, а не сплетни и обсуждения за глаза..
Тогда убери это слово..
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:34
Цитата:
Ну так и пиши качественные, кто же тебе не дает, хороняка?
111:
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..
Ну так и пиши качественные, кто же тебе не дает, хороняка?
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 15:37
Цитата:
Ты заметь, меня сразу в начале отшил, но тем не менее, сплетни и обсуждения про других поощряешь, поддерживаешь..
Если сам автор поддался сплетням и провокациям, то извини меня, как ТУТ можно писать Качественные комментарии, если про тебя тут элементарно сплетничают и нащывают это Экилектикой с поощрением этих действий?
Маркс:
Ну так и пиши качественные, кто
Ну так и пиши качественные, кто
Ты заметь, меня сразу в начале отшил, но тем не менее, сплетни и обсуждения про других поощряешь, поддерживаешь..
Если сам автор поддался сплетням и провокациям, то извини меня, как ТУТ можно писать Качественные комментарии, если про тебя тут элементарно сплетничают и нащывают это Экилектикой с поощрением этих действий?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Iney, alex_60, таноми52, Маркс, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать