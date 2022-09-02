Отправлено: - 15:12

Маркс:

Кое-кто пролетел и теперь пытается соскочить с темы

Маркс:

. А Ильяс это реальный человек, про него даже статья была в НГ, да и по стилю он на Маркса не похож. Так что не надо клеить Марксу лишнего аватара, чтобы отвести подозрения от себя любимого.

111:

А как афишировались то, качественные комментарии и тд и тп..

Цитата:Пролетел с чем?))Пока ты только тут неловко и не умно пытаешься трясущимися пальчиками тему перевести)))Цитата:Это Уже за гранью ржача))))Цитата:Ну все и должно было к этому скатится)Если автор графоман то когда-нибудь он на этом и Попадется))