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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25285
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 23:23
Цитата:
Таноми,это не я,
это они...
таноми52:
Твой светлый образ
Твой светлый образ
Таноми,это не я,
это они...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12869
Форумная эклектика
Отправлено: 31.08.22 - 14:05
Цитата:
Нет
Это Форумный сМаркс завуалировано свою любовь к демагогии и графомании прописал))
Цитата:
Поэтому ты гражданином несуществующей страны прикидываешься? Чтобы не подумали что ты обычный капиталист-рецидивист?)
111:
Так, начинаю понимать, экилектика это банальная сплетня о других, а вот сейчас в этом случае это и разговоры о геях..
Так, начинаю понимать, экилектика это банальная сплетня о других, а вот сейчас в этом случае это и разговоры о геях..
Нет
Это Форумный сМаркс завуалировано свою любовь к демагогии и графомании прописал))
Цитата:
гражданин СССР:
Соросятское образование не только ума не прибавляет, но и последние мозги отшибает
Соросятское образование не только ума не прибавляет, но и последние мозги отшибает
Поэтому ты гражданином несуществующей страны прикидываешься? Чтобы не подумали что ты обычный капиталист-рецидивист?)
Форумная эклектика
Отправлено: 01.09.22 - 10:48
Цитата:
Кто-нибудь знает, почему всяким фейкистам и тюлькогонам рода либероидов удается достаточно быстро раскачивать темы? А ведь это легко объяснимо с точки зрения природы. Возьмем для примера здоровый человеческий человеческий организм. Все его системы функционируют нормально и вдруг в него попадает вирус. Организм сразу переходит в алертное состояние и множество здоровых клеток начинают бороться с проникшим чужаком. Еще Аркадий Гайдар писал в свое время, что достаточно одного Плохиша, чтобы поколебать систему защиты мальчишей.
То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах. В свою очередь все правдивые высказывания воспринимаются как должное и не получают такого вала в обсуждениях как раз из-за отсутствия неприятий и возмущений у большинства.
Если завтра правительство снизит цены на сахар или уменьшит пенсионный возраст, то вряд ли кто-то сможет лицезреть восторженные митинги возле акиматов или форумные баталии на страницах интернетовской прессы, потому что эти достижения вступают в противоречие лишь с плохишами, которых в нормальном обществе очень мало. Поэтому вражеским структурам выгодно снабжать вареньем и печеньем всех плохишей, чтобы они никогда не кончались и продолжали раскачивать темы и общество. А когда равновесие нарушится и наступит хаос, тогда можно будет будет без труда ловить рыбку в мутных водах и почивать на лаврах.
111:
Давайте тему раскачаем..
Давайте тему раскачаем..
Кто-нибудь знает, почему всяким фейкистам и тюлькогонам рода либероидов удается достаточно быстро раскачивать темы? А ведь это легко объяснимо с точки зрения природы. Возьмем для примера здоровый человеческий человеческий организм. Все его системы функционируют нормально и вдруг в него попадает вирус. Организм сразу переходит в алертное состояние и множество здоровых клеток начинают бороться с проникшим чужаком. Еще Аркадий Гайдар писал в свое время, что достаточно одного Плохиша, чтобы поколебать систему защиты мальчишей.
То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах. В свою очередь все правдивые высказывания воспринимаются как должное и не получают такого вала в обсуждениях как раз из-за отсутствия неприятий и возмущений у большинства.
Если завтра правительство снизит цены на сахар или уменьшит пенсионный возраст, то вряд ли кто-то сможет лицезреть восторженные митинги возле акиматов или форумные баталии на страницах интернетовской прессы, потому что эти достижения вступают в противоречие лишь с плохишами, которых в нормальном обществе очень мало. Поэтому вражеским структурам выгодно снабжать вареньем и печеньем всех плохишей, чтобы они никогда не кончались и продолжали раскачивать темы и общество. А когда равновесие нарушится и наступит хаос, тогда можно будет будет без труда ловить рыбку в мутных водах и почивать на лаврах.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17411
Форумная эклектика
Отправлено: 01.09.22 - 15:17
Цитата:
напомнило
анекдот в тему
Встречаются два идиота.
Один другому:
- Вчера здесь такого идиота встретил...
- Ты все напутал, не вчера - сегодня...
Маркс:
То же самое происходит и на всех форумах
То же самое происходит и на всех форумах
напомнило
анекдот в тему
Встречаются два идиота.
Один другому:
- Вчера здесь такого идиота встретил...
- Ты все напутал, не вчера - сегодня...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12869
Форумная эклектика
Отправлено: 01.09.22 - 22:37
Цитата:
Ааа поэтому ты так облюбовал эту тактику в народных новостях Под видом Ильяса?)))
Маркс:
То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах.
То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах.
Ааа поэтому ты так облюбовал эту тактику в народных новостях Под видом Ильяса?)))
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 09:48
Цитата:
Интересная мысль. Может, тут на форуме всего три-пять реальных человек и общаются между собой под разными аватарами. Я вот даже не сомневаюсь, что Полиграф, Юля, Кайрат, не считая 111-го - это твои воплощения. Г-н Добринцофф косит под Дракона, Электрона, Макса и прочих дальних иностранцев. Янг частенько работает под Серого Волка, Нурбанчика, Гогу, Алекса, Мишаню. Много аватарок держит редакция - Алиса, Козлов, Акрос, Змея, Сальник, Гафуров. Я тоже чей-то аватар, сам не знаю кто у нас главный - Ильяс, Таноми, СергКост, Гражданин СССР или Скептик. Есть еще кто-то один, но очень изворотливый и хитросплетенный, который постоянно выдумывает разных персонажей и редко повторяет стили поведения. Вот и весь расклад.
abaika95:
Ааа поэтому ты так облюбовал эту тактику в народных новостях Под видом Ильяса?)))
Ааа поэтому ты так облюбовал эту тактику в народных новостях Под видом Ильяса?)))
Интересная мысль. Может, тут на форуме всего три-пять реальных человек и общаются между собой под разными аватарами. Я вот даже не сомневаюсь, что Полиграф, Юля, Кайрат, не считая 111-го - это твои воплощения. Г-н Добринцофф косит под Дракона, Электрона, Макса и прочих дальних иностранцев. Янг частенько работает под Серого Волка, Нурбанчика, Гогу, Алекса, Мишаню. Много аватарок держит редакция - Алиса, Козлов, Акрос, Змея, Сальник, Гафуров. Я тоже чей-то аватар, сам не знаю кто у нас главный - Ильяс, Таноми, СергКост, Гражданин СССР или Скептик. Есть еще кто-то один, но очень изворотливый и хитросплетенный, который постоянно выдумывает разных персонажей и редко повторяет стили поведения. Вот и весь расклад.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11388
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 10:18
Цитата:
Маркс:А че ты про меня не че не сказал. Я ж тоже участвую немного в жизни форума исправляйся) только плохого поменьше, А то я всё близко к сердцу стал с возростом принимать)
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 10:41
Цитата:
Нет, ну ты однозначно в группе у Добринцофф'а. Даже сомневаться не приходится. Он как раз к 10 просыпается. А вот куда отнести Юджина - непонятно. Ближе всего, конечно, к редакции.
Vit:
А че ты про меня не че не сказал. Я ж тоже участвую немного в жизни форума исправляйся) только плохого поменьше, А то я всё близко к сердцу стал с возростом принимать)
А че ты про меня не че не сказал. Я ж тоже участвую немного в жизни форума исправляйся) только плохого поменьше, А то я всё близко к сердцу стал с возростом принимать)
Нет, ну ты однозначно в группе у Добринцофф'а. Даже сомневаться не приходится. Он как раз к 10 просыпается. А вот куда отнести Юджина - непонятно. Ближе всего, конечно, к редакции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2876
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 10:46
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 903
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 11:18
ппц, расклады Маркс дал) хоть иди и еще одного "перса" заводи))
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2756
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 11:20
Цитата:
ржу..нимагу..
Маркс:
Полиграф, Юля, Кайрат, не считая 111-го - это твои воплощени
Полиграф, Юля, Кайрат, не считая 111-го - это твои воплощени
ржу..нимагу..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 990
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.22 - 11:39
Цитата:
Нет, не весь
Маркс:
Вот и весь расклад.
Вот и весь расклад.
Нет, не весь
-
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