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≡ Как попасть на мессу с участием Папы Римского в Нур-Султане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45004
Как попасть на мессу с участием Папы Римского в Нур-Султане
Отправлено: 02.09.22 - 10:32
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14 сентября Папа Римский Франциск проведёт в Нур-Султане молебен. На мероприятие может прийти любой желающий. Платить за билет не нужно, но потребуется пройти регистрацию на сайте kassir.kz.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2756
Re: Как попасть на мессу с участием Папы Римского в Нур-Султане
Отправлено: 02.09.22 - 10:32
#1
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А вот Гундяев в Целиноград приехать не захотел.
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1048
Re: Как попасть на мессу с участием Папы Римского в Нур-Султане
Отправлено: 02.09.22 - 11:09
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Гундяев

Бизнес не отпускает ;-)
Профайл
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