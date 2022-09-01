Отправлено: - 22:40

abaika95:

Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?

abaika95:

Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти

Цитата:Цитата:Ну тогда надо идти голосовать