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≡ Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45003
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
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Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана. Кроме того, минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12869
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
#1
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Ой как избито и скучно
Цитата:
Учитывая широкий социальный запрос

Да да конечно
За 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возраста
Потом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихся
Только уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыка
Сегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8727
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:17
#2
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Цитата:
abaika95:
А дальше бунт бессмысленный и беспощадный и что дальше?)))

ОДКБ помоги!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12869
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 17:26
#3
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Цитата:
yudjin:
ОДКБ помоги!

Бесполезная структура как и анк)
Только и могут по заранее заготовленному сценарию приезжать и красоваться перед камерами ничего в итоге не делая)
Если тут будет настоящий бунт а не спектакль котрый был в январе то тут ни ОДКБ ни НАТО ни союз ветеранов Афганистана не поможет)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8855
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 17:41
#4
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Цитата:
yudjin:
ОДКБ помоги!

Цитата:
abaika95:
Бесполезная структура

Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1519
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:30
#5
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Цитата:
abaika95:
спектакль котрый был в январе

В Алматы неделю не работали магазины и аптеки. Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ.
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5489
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:53
#6
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вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?
Что-то много стало двусмысленности много в последнее время. Пишут что запад не будет помогать ВСУ, так как последний может усилиться и договориться с противником с тем чтобы двинуться обратно на запад. Есть сомнения что так и случится
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12869
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:33
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.

Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)
Цитата:
Добринцофф:
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?

Да ваш президент не прав
Мало того ваш президент пока явный вредитель)
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Цитата:
serg kost:
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.

Беда какая
Как же алматинцы это вытерпили
Цитата:
serg kost:
Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.

Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Да у казахстанцев очень короткая память) Цитата:
serg kost:
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ

А что у вас в России от этого истерика такая?))
Цитата:
serg kost:
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана

Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17189
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:40
#8
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Цитата:
abaika95:
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?

Цитата:
abaika95:
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти

Ну тогда надо идти голосовать :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8855
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 00:12
#9
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Цитата:
abaika95:
Да ваш президент не прав

Цитата:
abaika95:
Да ваш президент не прав Мало того ваш президент пока явный вредитель

Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
abaika95:
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели

Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.

[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 00:25]
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