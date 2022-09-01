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Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45003
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана. Кроме того, минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12869
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
Ой как избито и скучно
Цитата:
Да да конечно
За 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возраста
Потом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихся
Только уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыка
Сегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный
Цитата:
Учитывая широкий социальный запрос
Да да конечно
За 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возраста
Потом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихся
Только уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыка
Сегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8727
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 15:17
Цитата:
ОДКБ помоги!
abaika95:
А дальше бунт бессмысленный и беспощадный и что дальше?)))
А дальше бунт бессмысленный и беспощадный и что дальше?)))
ОДКБ помоги!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12869
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 17:26
Цитата:
Бесполезная структура как и анк)
Только и могут по заранее заготовленному сценарию приезжать и красоваться перед камерами ничего в итоге не делая)
Если тут будет настоящий бунт а не спектакль котрый был в январе то тут ни ОДКБ ни НАТО ни союз ветеранов Афганистана не поможет)
yudjin:
ОДКБ помоги!
ОДКБ помоги!
Бесполезная структура как и анк)
Только и могут по заранее заготовленному сценарию приезжать и красоваться перед камерами ничего в итоге не делая)
Если тут будет настоящий бунт а не спектакль котрый был в январе то тут ни ОДКБ ни НАТО ни союз ветеранов Афганистана не поможет)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1519
Re: Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:30
Цитата:
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки. Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ.
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана.
abaika95:
спектакль котрый был в январе
спектакль котрый был в январе
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки. Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ.
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5489
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 18:53
вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?
Что-то много стало двусмысленности много в последнее время. Пишут что запад не будет помогать ВСУ, так как последний может усилиться и договориться с противником с тем чтобы двинуться обратно на запад. Есть сомнения что так и случится
Что-то много стало двусмысленности много в последнее время. Пишут что запад не будет помогать ВСУ, так как последний может усилиться и договориться с противником с тем чтобы двинуться обратно на запад. Есть сомнения что так и случится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12869
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:33
Цитата:
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)
Цитата:
Да ваш президент не прав
Мало того ваш президент пока явный вредитель)
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Цитата:
Беда какая
Как же алматинцы это вытерпили
Цитата:
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Да у казахстанцев очень короткая память) Цитата:
А что у вас в России от этого истерика такая?))
Цитата:
Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))
Добринцофф:
Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.
Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)
Цитата:
Добринцофф:
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?
Или ты считаешь ,что наш президент не прав?
Да ваш президент не прав
Мало того ваш президент пока явный вредитель)
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Цитата:
serg kost:
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.
В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.
Беда какая
Как же алматинцы это вытерпили
Цитата:
serg kost:
Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Да у казахстанцев очень короткая память) Цитата:
serg kost:
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ
Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ
А что у вас в России от этого истерика такая?))
Цитата:
serg kost:
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана
Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана
Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17189
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 01.09.22 - 22:40
Цитата:
Цитата:
Ну тогда надо идти голосовать
abaika95:
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?
Цитата:
abaika95:
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у власти
Ну тогда надо идти голосовать
Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
Отправлено: 02.09.22 - 00:12
Цитата:
Цитата:
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.
[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 00:25]
abaika95:
Да ваш президент не прав
Да ваш президент не прав
Цитата:
abaika95:
Да ваш президент не прав Мало того ваш президент пока явный вредитель
Да ваш президент не прав Мало того ваш президент пока явный вредитель
Ну раз таким как ты не нравиться,значит хороший человек.
Цитата:
abaika95:
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увидели
Я увидел,Затоболовку наконец то заасфальтировали,Назарбаев за 29лет не сделал,все деньги в Астану угрохал,а унас в это время дети в болотных сапогах в школу ходили.
[Исправлено: Добринцофф, 02.09.2022 - 00:25]
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