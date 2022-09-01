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≡ Из-за золотой цепочки женщина убила пенсионерку в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45003
Из-за золотой цепочки женщина убила пенсионерку в Костанае
Отправлено: 01.09.22 - 23:17
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Сообщение в полицию о том, что в подъезде дома в городе обнаружен труп женщины поступило от мужчины, жильца многоэтажки, в 16.15. Он сразу вызвал скорую помощь и полицию.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
920
Re: Из-за золотой цепочки женщина убила пенсионерку в Костанае
Отправлено: 01.09.22 - 23:17
#1
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Ну никогда такого не было и вот опять...
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