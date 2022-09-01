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≡ Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45003
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
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В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2754
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
#1
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Всем этим переписям веры нет, как и статистке по средней зарплате. Какие нужны цифры, такие и рисуют.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17323
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:09
#2
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Неплохо в принципе..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6600
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:49
#3
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Цитата:
111:
Раз растет доля казахского населения

---Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
902
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 16:14
#4
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Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Цитата:
украинцы (33 тысячи человек, доля - 2 процента)

там явно не 33 тысячи.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2754
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 16:30
#5
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Цитата:
Гога:
ы ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .

Азербайджанцы, дунгане и кыргызы работают лучше всех :))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17323
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 16:32
#6
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Цитата:
Гога:
Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .

Уже внес.
Просто женился на христианке, она рожает казачат..
Уже неплохо..
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1405
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 16:34
#7
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Цитата:
lavprof:
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами

Поправили, спасибо. Украинцев - 333 тысячи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6600
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 18:44
#8
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Цитата:
111:
она рожает казачат..

---Врешь как всегда !! Она не рожает , а родила ---только одного !! Или я чего не понимаю ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17189
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 21:24
#9
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Цитата:
111:
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..

У кого? С чего вообще такой вывод?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17323
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 22:58
#10
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Цитата:
maxsaf:
У кого? С чего вообще такой вывод?

У нас.
В государстве, на нашей земле, над нашей землей и даже в земле..
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
164
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 00:04
#11
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Здорово, если бы страна управлялась мудро, и никаким нациям не надо было сокращаться.
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера. С оттоком русскоязычного населения теряется потенциал к собственному производству, к росту ВВП за счет несырьевого сектора. Просто потому что технарей среди нас больше.
Кто-то там наверху, в столице, смотрит на ЛДНР, и думает, но и хорошо что всё так... :-(
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