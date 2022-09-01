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Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45003
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года.
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Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 15:04
Всем этим переписям веры нет, как и статистке по средней зарплате. Какие нужны цифры, такие и рисуют.
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:09
Неплохо в принципе..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 15:49
Цитата:
---Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
111:
Раз растет доля казахского населения
Раз растет доля казахского населения
---Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 902
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 16:14
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Цитата:
там явно не 33 тысячи.
Цитата:
украинцы (33 тысячи человек, доля - 2 процента)
там явно не 33 тысячи.
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 16:30
Цитата:
Азербайджанцы, дунгане и кыргызы работают лучше всех :))
Гога:
ы ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
ы ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
Азербайджанцы, дунгане и кыргызы работают лучше всех :))
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 16:32
Цитата:
Уже внес.
Просто женился на христианке, она рожает казачат..
Уже неплохо..
Гога:
Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
Ты ещё молодой ---внеси свой вклад в рост .
Уже внес.
Просто женился на христианке, она рожает казачат..
Уже неплохо..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1405
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 16:34
Цитата:
Поправили, спасибо. Украинцев - 333 тысячи.
lavprof:
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Уважаемая редакция, поправьте цифры, связанные с украинцами
Поправили, спасибо. Украинцев - 333 тысячи.
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 18:44
Цитата:
---Врешь как всегда !! Она не рожает , а родила ---только одного !! Или я чего не понимаю ??
111:
она рожает казачат..
она рожает казачат..
---Врешь как всегда !! Она не рожает , а родила ---только одного !! Или я чего не понимаю ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17189
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 01.09.22 - 21:24
Цитата:
У кого? С чего вообще такой вывод?
111:
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
Раз растет доля казахского населения, значит дела идут хорошо..
У кого? С чего вообще такой вывод?
Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Отправлено: 01.09.22 - 22:58
Цитата:
У нас.
В государстве, на нашей земле, над нашей землей и даже в земле..
maxsaf:
У кого? С чего вообще такой вывод?
У кого? С чего вообще такой вывод?
У нас.
В государстве, на нашей земле, над нашей землей и даже в земле..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 164
Re: Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70...
Отправлено: 02.09.22 - 00:04
Здорово, если бы страна управлялась мудро, и никаким нациям не надо было сокращаться.
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера. С оттоком русскоязычного населения теряется потенциал к собственному производству, к росту ВВП за счет несырьевого сектора. Просто потому что технарей среди нас больше.
Кто-то там наверху, в столице, смотрит на ЛДНР, и думает, но и хорошо что всё так...
Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера. С оттоком русскоязычного населения теряется потенциал к собственному производству, к росту ВВП за счет несырьевого сектора. Просто потому что технарей среди нас больше.
Кто-то там наверху, в столице, смотрит на ЛДНР, и думает, но и хорошо что всё так...
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