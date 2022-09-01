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Здорово, если бы страна управлялась мудро, и никаким нациям не надо было сокращаться.Мигрирующие русские, украинцы, немцы и т.д. - это потерянные специалисты, профессора, инженеры, руководители, тренера. С оттоком русскоязычного населения теряется потенциал к собственному производству, к росту ВВП за счет несырьевого сектора. Просто потому что технарей среди нас больше.Кто-то там наверху, в столице, смотрит на ЛДНР, и думает, но и хорошо что всё так...