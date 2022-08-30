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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25285
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 23:23
#46
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Цитата:
таноми52:
Твой светлый образ

Таноми,это не я,
это они... :lol: :oops: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12869
Форумная эклектика
Отправлено: 31.08.22 - 14:05
#47
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Цитата:
111:
Так, начинаю понимать, экилектика это банальная сплетня о других, а вот сейчас в этом случае это и разговоры о геях..

Нет
Это Форумный сМаркс завуалировано свою любовь к демагогии и графомании прописал))
Цитата:
гражданин СССР:
Соросятское образование не только ума не прибавляет, но и последние мозги отшибает

Поэтому ты гражданином несуществующей страны прикидываешься? Чтобы не подумали что ты обычный капиталист-рецидивист?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2556
Форумная эклектика
Отправлено: 01.09.22 - 10:48
#48
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Цитата:
111:
Давайте тему раскачаем..

Кто-нибудь знает, почему всяким фейкистам и тюлькогонам рода либероидов удается достаточно быстро раскачивать темы? А ведь это легко объяснимо с точки зрения природы. Возьмем для примера здоровый человеческий человеческий организм. Все его системы функционируют нормально и вдруг в него попадает вирус. Организм сразу переходит в алертное состояние и множество здоровых клеток начинают бороться с проникшим чужаком. Еще Аркадий Гайдар писал в свое время, что достаточно одного Плохиша, чтобы поколебать систему защиты мальчишей.

То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах. В свою очередь все правдивые высказывания воспринимаются как должное и не получают такого вала в обсуждениях как раз из-за отсутствия неприятий и возмущений у большинства.

Если завтра правительство снизит цены на сахар или уменьшит пенсионный возраст, то вряд ли кто-то сможет лицезреть восторженные митинги возле акиматов или форумные баталии на страницах интернетовской прессы, потому что эти достижения вступают в противоречие лишь с плохишами, которых в нормальном обществе очень мало. Поэтому вражеским структурам выгодно снабжать вареньем и печеньем всех плохишей, чтобы они никогда не кончались и продолжали раскачивать темы и общество. А когда равновесие нарушится и наступит хаос, тогда можно будет будет без труда ловить рыбку в мутных водах и почивать на лаврах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17410
Форумная эклектика
Отправлено: 01.09.22 - 15:17
#49
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Цитата:
Маркс:
То же самое происходит и на всех форумах


напомнило
анекдот в тему
Встречаются два идиота.
Один другому:
- Вчера здесь такого идиота встретил...
- Ты все напутал, не вчера - сегодня...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12869
Форумная эклектика
Отправлено: 01.09.22 - 22:37
#50
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Цитата:
Маркс:
То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах.

Ааа поэтому ты так облюбовал эту тактику в народных новостях Под видом Ильяса?)))
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