Отправлено: - 22:33

Добринцофф:

Ну как же бесполезная ,сам Токаев сказалспасибо ОДКБ и лично В.Путину.

Добринцофф:

Или ты считаешь ,что наш президент не прав?

serg kost:

В Алматы неделю не работали магазины и аптеки.

serg kost:

Ты называешь это спектаклем, в расчёте на короткую память казахстанцев.

serg kost:

Ещё один номерной мечтает о выходе Казахстана из ОДКБ

serg kost:

Токаев, конечно, выиграет выборы. Назло противникам Казахстана

Цитата:Он может путина хоть в маковку целовать казахстанцам то что с этого?Он явно за свою квартиру в Москве переживает вот и говорит спасибо постояно)Цитата:Да ваш президент не правМало того ваш президент пока явный вредитель)Ничего толкового за 3 года правления вашего президента мы не увиделиЦитата:Беда какаяКак же алматинцы это вытерпилиЦитата:Сегодня один президент решил на 7 лет официально сесть у властиДа у казахстанцев очень короткая память) Цитата:А что у вас в России от этого истерика такая?))Цитата:Очень сложно проиграть выборы на которых ты подсчитываешь голоса)))