111: У нас все прекрасно, мы никого не убиваем и наши дети не мрут за несчастные деньги, как бичи, убивая других детей..
Бессмысленная и братоубийственная война, не устаю цитировать, ниже отрывки из дискуссии 6 летней давности. Разговор тогда за Бывалого шёл, кстати ты тоже участвовал и отмечал тогда: Вообще то, если тема зашла об исконно русских, всей душой и всем сердцем, то мало таких как привидение осталось даже в самой России, все они вынуждены покинуть свою страну еще в годы революции 17 го...До сих пор их дети и дети их детей живут в основном во Франции, Австрии, США.. цитирую:
Кайрат стайер: Отмечу, что не всегда соглашаюсь с высказываниями north_ghost, иногда он перегибает, но вчера он сказал:
Но со времен совка славяне стали уже не те... Увы... Уже не те... Стали отворачиваться от правды, а ее несущих начали называть предателями. Так и погибнем.
Возможно накипело, думаю, что он не лукавил и был искренним. Раньше направляющей силой общества были грамотные, образованные и много читающие люди. В настоящее время именно он является одним из таких немногих людей, в частности умных и обладающих глубокими знаниями. Мы понимаем, что "погибнем", он сказал условно, тем не менее в 1989-1991 годы, по различным открытым источникам численность населения РСФСР была чуть более 147 млн. человек. В настоящее время более 146 млн. (с учетом Крыма, где более 2 млн человек, также в годы независимости туда из постсоветских стран переселились миллионы). Тут необязательно отдельно выделять славян, опять же рождаемость наверняка больше на Кавказе и у представителей малых народов.Заранее прошу прошения у знатоков русского языка, ранее неоднократно отмечал, что школу окончил на казахском языке, поэтому с грамматикой есть определенные недостатки, также имеются отдельные упущения в части касающейся правильного применения слов и составлении предложений.
---ВСУ НАНЕСЛИ АРТУДАР ПО ШКОЛЕ И ЗДАНИЮ МЧС В ДОНБАССЕ: ВОЕНКОР СООБЩИЛ О МНОЖЕСТВЕ УБИТЫХ Украинские артиллеристы нанесли мощный удар по зданиям школы и МЧС в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о множестве погибших. По данным военкора, обстрелу подверглось село Рубцы Краматорского района ДНР. Украинские нацисты нанесли удары по школе и зданию МЧС.
Репортёр Руденко V⚡️ Село Рубцы Краснолиманский район ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны нацистов. Попадание по школе и зданию МЧС, много убитых и раненых мирных жителей.t.me/RtrDonetsk/8841148.8Kviewsedited Sep 1 at 10:18
В Троицком в общеобразовательной школе разместился опорный пункт нацбата «Кракен»* и склады боеприпасов, а во дворе украинские боевики расположили РСЗО и бронетехнику. Такую же стратегию подразделения территориальной обороны применили в Харькове — опорные пункт и склад оборудовали в автодорожном университете, а рядом поставили бронетехнику. Жителей близлежащих домов не эвакуировали.
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