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У нас все прекрасно, мы никого не убиваем и наши дети не мрут за несчастные деньги, как бичи, убивая других детей..

Цитата:Бессмысленная и братоубийственная война, не устаю цитировать, ниже отрывки из дискуссии 6 летней давности. Разговор тогда за Бывалого шёл, кстати ты тоже участвовал и отмечал тогда: Вообще то, если тема зашла об исконно русских, всей душой и всем сердцем, то мало таких как привидение осталось даже в самой России, все они вынуждены покинуть свою страну еще в годы революции 17 го...До сих пор их дети и дети их детей живут в основном во Франции, Австрии, США.. цитирую:Кайрат стайер: Отмечу, что не всегда соглашаюсь с высказываниями north_ghost, иногда он перегибает, но вчера он сказал:Но со времен совка славяне стали уже не те...Увы... Уже не те...Стали отворачиваться от правды,а ее несущих начали называть предателями.Так и погибнем.Возможно накипело, думаю, что он не лукавил и был искренним. Раньше направляющей силой общества были грамотные, образованные и много читающие люди. В настоящее время именно он является одним из таких немногих людей, в частности умных и обладающих глубокими знаниями. Мы понимаем, что "погибнем", он сказал условно, тем не менее в 1989-1991 годы, по различным открытым источникам численность населения РСФСР была чуть более 147 млн. человек. В настоящее время более 146 млн. (с учетом Крыма, где более 2 млн человек, также в годы независимости туда из постсоветских стран переселились миллионы). Тут необязательно отдельно выделять славян, опять же рождаемость наверняка больше на Кавказе и у представителей малых народов.Заранее прошу прошения у знатоков русского языка, ранее неоднократно отмечал, что школу окончил на казахском языке, поэтому с грамматикой есть определенные недостатки, также имеются отдельные упущения в части касающейся правильного применения слов и составлении предложений.Подробнее здесь: